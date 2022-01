Doctor Bernucci y aumento de casos por variante Ómicron: "No es descartable que puedan ser 40 mil diarios"

¿Qué pasó?

El doctor José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico (Colmed) se refirió en entrevista con Mega Plus Alerta al impacto y proyecciones de la variante Ómicron en nuestro país y a las medidas que ha adoptado el Gobierno para combatir la pandemia de coronavirus en este nuevo escenario.

Los nuevos casos de Covid-19 han alcanzado rápidamente los registros más altos de toda la pandemia, con récord de casos diarios y activos, lo que se explica por la presencia de Ómicron, el que ha sido señalado por expertos como el virus más contagioso de la historia.

¿Qué dijo Bernucci?

Respecto al explosivo aumento de casos, Bernucci señaló que “probablemente esto no sea el límite y todavía tengamos espacio para un mayor crecimiento. ¿Hasta cuándo va a crecer? La respuesta más cercana a la realidad es que no lo sabemos. Se dice que puede ser cercano a los 20 mil (casos diarios), pero no es descartable que puedan ser 40 mil”.

El internista se refirió a los cuadros que pueden desarrollar las personas que se contagien con esta nueva variante y recalcó la importancia de la vacunación. “Nosotros como Colegio también le tenemos mucha confianza a nuestro programa de vacunación. Creemos que va a haber mucha menos gente hospitalizada o fallecida”, señaló.

Al revisar las medidas adoptadas internacionalmente respecto al aumento de casos, Bernucci coincide que Chile toma resguardos similares a los que se han seguido en Europa, pero advierte en torno a las diferencias entre nuestro sistema de salud y el de otros países.

“Esta ola, estos países la pueden soportar, porque sus sistemas tienen una rigidez y una solvencia bastante importante que no es comparable a nuestro sistema de salud”, señaló.

Cambios en la trazabilidad

Este lunes, el Ministerio de Salud, anunció importantes cambios en la estrategia de aislamiento, poniendo fin a la categoría de contacto estrecho y siendo reemplazado por “Persona en alerta Covid”. Esta nueva categoría no considera una licencia médica para realizar cuarentena y entrega la responsabilidad absoluta a la persona en cuanto a su aislamiento.

“Lo que está haciendo en la práctica, es excluir a la autoridad sanitaria dentro del seguimiento y el cumplimiento de las medidas de aislamiento. Se están sacando medidas de salud pública, como el financiar una licencia médica para que las personas puedan hacer un auto aislamiento adecuado", señaló al respecto el secretario del Colmed.

Otro de los cambios anunciados por el Ministerio de Salud, es que serán los contagiados quienes deberán comunicarse con las personas con quienes tuvieron contacto, dando un giro importante a la estrategia de seguimiento de casos.

Frente a estos cambios en la trazabilidad, Bernucci señaló: “Cuando hay un aumento de contagios es mucho más difícil trazar, pero en ese sentido en vez de eliminar la trazabilidad, parecía mucho más adecuado, por ejemplo, enfocar en población de alto riesgo o en actividades de alto riesgo, como actividades masivas”.

Todo sobre Coronavirus en Chile

Todo sobre Variante Ómicron