"Se escondieron en mi kiosco": Minutos de terror que vivieron dos comerciantes tras balacera en mall Plaza Vespucio

¿Qué pasó?

Dos locatarias que trabajan en las afueras del mall plaza Vespucio, en la comuna de La Florida, comentaron los minutos de terror que vivieron cerca del mediodía de este jueves, cuando se registró un violento asalto y una posterior balacera en el citado centro comercial.

"Se escondieron dentro de mi kiosco"

María, dueña de un kiosco en las afueras del centro comercial, relató al matinal Mucho Gusto que "yo estaba ocupada y de repente siento disparos y veo a la gente correr. Se escondieron dentro de mi kiosco, metí a los que más pude".

La mujer añadió que "la gente no hallaba dónde meterse, la mayoría eran de la tercera edad. Fueron minutos de pánico, no sé cuánto rato sería, pero fue interminable".

"Yo traté de no perder la cordura, pero estaba aterrorizada, veía a carabineros con pistola, apuntando y no podían disparar", agregó.

La comerciante remarcó que "esta es la segunda vez que vivo una situación así. La vez anterior fue cuando asaltaron Falabella por el subterráneo y ahí fue atroz, porque los tipos vinieron a comprarme antes de asaltar, y no tenía idea quiénes eran".

"Me puse nerviosa, me quería ir"

En tanto, Paola, locataria que llegó la semana pasada al sector, afirmó al mismo espacio que "cuando empecé a escuchar los disparos vi que la gente empezó a agacharse y a correr despavorida. Yo dije 'qué hago', porque en un momento no sabía qué hacer y me agaché unos minutos".

La joven apuntó que "después los disparos se empezaron a sentir más cerca y ahí corrí donde una vecina. Tenía como un escritorio atravesado y me escondí detrás. Yo me asusté mucho y me tiré al piso".

"No sabía mucho cómo reaccionar. Me puse nerviosa, me quería ir", remató.