Los diálogos de Gabriel Boric con la gente: "A pesar de que no soy de su partido, le deseo máximas bendiciones"

En medio de la búsqueda y definición de los nombres que conformarán su próximo gabinete ministerial, este miércoles, el Presidente electo, Gabriel Boric, salió a conversar con distintas personas que llegaron hasta su sede, conocida como "La Moneda chica".

En primer lugar, el diputado magallánico recibió los descargos de un grupo de mujeres representantes del comité del proyecto El Cerrillo de Nos, conformado por 1.044 familias, quienes denuncian haber sido estafadas por el dueño del terreno.

Además, acusan al actual ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, de no entregarles una respuesta ni una solución definitiva.

Ante esto, Boric manifestó que cuando tuviera un nombre para dicha cartera, encargaría la revisión del tema. "No me puedo comprometer ahora con algo en específico, pero sí nos vamos a jugar con todo, con nuestros mejores equipos para poder avanzar en soluciones de vivienda para quien lo necesite. Vamos a dar lo mejor de nosotros para eso y vamos a entregar los antecedentes al momento en que designemos la autoridad", expresó.

"Nunca un Presidente nos había escuchado como usted"

Tras esto, el Mandatario electo conversó con una representante de un colectivo de abuelos que tienen la tutela de sus nietos, quien le entregó el texto de un proyecto que proponen para mejoras en su situación, como por ejemplo que estos menores puedan en el futuro tener educación gratuita.

"Usted dijo en su campaña cuando ganamos, arriba del escenario: 'Los abuelos no van a estar más solos'. Yo nunca me voy a olvidar de esa frase, Presidente, por eso estoy aquí. Este es el muro de los lamentos, nunca un Presidente nos había escuchado como usted, por eso, no se olvide de los abuelos, estamos mal, con enfermedades patológicas y criando niños pequeños, y nadie nos ayuda. El sistema nos tiene totalmente abandonados", señaló la mujer, quien apuntó también que el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, no los recibe.

Ante esto, Boric se comprometió a no olvidar a la tercera edad, añadiendo que "le voy a decir al alcalde Tamayo también, vamos a conversar con él".

"Necesitamos más psiquiatras en el sector público"

Posteriormente, el próximo Jefe de Estado abordó el tema de salud mental y la situación de niños del Sename, a propósito del comentario de una mujer, quien sostuvo que dichos menores se transforman "en un cacho para los colegios".

"Conozco muy bien el tema, he trabajado con Sename, con Mejor Niñez, mi familia es familia de acogida", señaló Boric.

Además, ante el llanto de la mujer por un familiar que presenta un cuadro de bipolaridad, el Presidente electo añadió que "tenemos muy presente el tema de la salud mental. Necesitamos más psiquiatras en el sector público".

"Solo desearle que le vaya bien (...) confiamos en su gestión"

Luego, Boric recibió un dibujo realizado por una menor, y firmó la portada de su croquera. También dio autógrafos y se sacó fotografías a otras personas presentes.

"Presidente, solo desearle que le vaya bien, que Dios lo acompañe... A pesar de que no soy de su partido, le deseo las máximas bendiciones", señaló una de las presentes, mientras que otra añadió "confiamos en su gestión".

"Tienes que trabajar en el sector público"

Finalmente, el Mandatario electo tuvo un diálogo con una estudiante de medicina, que le pidió su autógrafo y quien señaló que "vas a ser nuestro próximo Presidente, súper orgullosa, así que dale con todo".

Tras consultarle en qué año estaba, Boric le señaló a la estudiante: "Ya tienes decidido ser médica, tienes que trabajar en el sector público sí, necesitamos doctores y doctoras en el sector público". Ante esto, la joven respondió: "sí, enfoque comunitario y atención primaria".

