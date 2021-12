Accidente que dejó 9 muertos: Directora del SML de O'Higgins pide ayuda a "familiares o conocidos" para identificarlos

¿Qué pasó?

Carla Hidalgo, la directora del Servicio Médico Legal de O'Higgins, pidió ayuda a “familiares o conocidos” de las personas que perdieron la vida en un fatal accidente ocurrido en las inmediaciones de Peumo, en la región de O’Higgins, para identificarlos.

El choque entre un minibús con trabajadores y un camión de gran tonelaje dejó a un saldo de 9 fallecidos y dos heridos graves.

Cabe recordar que el Fiscal a cargo de la investigación, Juan Ignacio Aguilera, de la Fiscalía local de San Vicente de Tagua Tagua, explicó lo que sería la causa de la violenta colisión: "El conductor habría entrado en un estado de somnolencia".

¿Qué dijo la autoridad?

"Tenemos de este accidente 9 fallecidos, de los cuales solamente uno se logró identificar en primera instancia, que es el conductor", dijo Hidalgo a Meganoticias.

Añadió que “del resto de los fallecidos, los ocho, no tenemos identidades”.

Por lo anterior, expuso que "se está solicitando si hay algún familiar, algún conocido o alguien que pueda venir a identificarlos, se agradecería mucho. Toda vez que si no tenemos identificación, no podemos hacer entrega. Mientras no haya familiares o personas autorizadas por el Ministerio Público, van a seguir en custodia nuestra".