"Pérdidas históricas": Fondos C, D y E de las AFP están cerrando el año con números negativos

De acuerdo a datos de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), los ahorros previsionales estarían cerrando el año con resultados mixtos, al 23 de diciembre.

Mientras los fondos A y B estarían terminando este 2021 con ganancias importantes, los fondos C, D y E han registrado pérdidas históricas.

Rentabilidad anual

La rentabilidad anual, al 23 de diciembre, en el fondo A es del 13,3%, y en el B de 7,4%. La situación cambia en el resto de los multifondos, ya que el C cae a –2,6%, el D a –10,8% y el E a –14,2%.

Los números mejoran si el panorama se mira en los últimos 24 meses, ya que a pesar de que el fondo A tiene una rentabilidad del 7,2% y el B de 5,3%, el C se posiciona en números positivos con un 0,9%. En tanto, el D cae a un –3,5% y E a –5,2%.

"Pérdidas históricas"

El editor de economía de Meganoticias, Roberto Saa, señaló que el 2021 fue "un año bien particular porque los fondos más riesgosos, paradójicamente, fueron los que tuvieron mejores rentabilidades; y los fondos más conservadores, donde el dinero debería estar con los menores riesgos posibles porque está la gente próxima a jubilar, fueron los que tuvieron mayores pérdidas".

"Las pérdidas de los fondos D y E son históricas, nunca vistas, fuertemente influenciadas por los retiros del 10%... y luego la caída de la bolsa, producto de la elección presidencial, también golpearon mucho más a los fondos D y E", explicó.

En tanto, el experto previsional, Nicolás Stark, indicó: "Las cifras muestran que para los fondos que están más expuestos a inversiones en el medio nacional siempre van a estar con una volatilidad y un riesgo mayor que las otras, porque no solamente se trata de invertir, sino que además de intentar lograr la seguridad, y ahí se ve claramente que los fondos más expuestos a riesgos, como el A y el B, este año han logrado rentabilidades muy interesantes, no así los fondos más expuestos a rentas fijas".

Lo que viene en 2022

Roberto Saa sostuvo que: "el año 2021 fue un año para el olvido para los fondos más conservadores y es de esperar que el año 2022 tengan una mejora y puedan recuperar estos números, porque aquí está la gente ya más cercana a jubilar, siendo que no es obligación que estén ellos acá, perfectamente quizás puedan estar en un fondo C, un fondo B, pero en el A no pueden".

Rentabilidad en diciembre

En este mes de diciembre, que todavía no cierra, la rentabilidad también es mixta, si se considera hasta el pasado jueves 23.

En el fondo A la rentabilidad es de un 1,6%, en el B de 1,2% y en el C de 0,4%. En tanto, en los fondos D y E cae a un –0,1%.

Saa detalló que los sectores más conservadores "fueron golpeados por lo que ocurrió por la Bolsa chilena, producto de la elección presidencial. Recuerden que el lunes después de la elección, la bolsa cayó un 6%".

"En esta semana que queda, si la Bolsa chilena tiene una mejor performance, por ahí estos números se dan vueltas y terminan quizás diciembre con todos los números positivos", agregó.

