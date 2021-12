Andrea Repetto asegura que Boric deberá "resistir la tentación" de extender el IFE Universal

¿Qué pasó?

La economista Andrea Repetto, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez que participó en el Consejo Económico Asesor de Gabriel Boric durante la campaña presidencial, aseguró que el mandatario electo deberá "resistir" la "tentación" de extender el IFE Universal y que "hay algún espacio" para aumentar el salario mínimo.

¿Qué dijo Repetto?

La doctora en economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) también afirmó que el nuevo Jefe de Estado se encontrará "con una economía descuadrada, con la inflación creciendo y con un exceso de gasto" tal como le tocó recibir el país a Patricio Aylwin en 1990.

En un webinar organizado por la UAI, según cita el Diario Financiero, la economista planteó que debido a esta situación, "para poder avanzar y para poder tener este gran pacto fiscal en pensiones, en salud y en vivienda no queda más que ir a generar esos acuerdos y conversar con los representantes de otras visiones políticas".

Repetto también sostuvo que Boric se enfrentará a la "tentación" de extender el IFE Universal, la que tendrá que "resistir", ya que "vamos a cumplir con el Presupuesto fiscal y cumplir con el Presupuesto fiscal pasa justamente por retirar aquello, pero la tentación siempre va a estar ahí. Así que la pregunta es si van a ser capaces de resistir aquello".

La académica además precisó que el país no dispone de fondos para seguir pagando el Ingreso Familiar de Emergencia, porque genera un gasto fiscal muy alto.

La economista detalló que en 2019, Chile gastaba US$900 millones al año en apoyos sociales, lo que era insuficiente. Esta cifra que se elevó a los US$3.200 millones mensuales en la actualidad, lo que está "completamente fuera de nuestra capacidad fiscal".

Espacio para subir el salario mínimo

Durante el conversatorio, Repetto fue consultada sobre la posibilidad de aumentar el salario mínimo a $500 mil, tal como planteó Boric durante la campaña, ante lo cual contestó que "jugársela por un número es algo difícil, uno tiene que probar y ver. Si uno prueba y se equivoca, puede ser muy costoso".

La académica de la UAI afirmó que "yo veo que hay algún espacio para hacerlo, y probablemente poder hacerlo de manera gradual para ir viendo qué es lo que sucede al mercado laboral en esos términos".

No será ministra

Esta semana, Repetto descartó unirse al gabinete del futuro mandatario, al ser una de los nombres que suena con más fuerza para ser ministra de Hacienda, afirmando en conversación con Radio Infinita que "ser ministra de Hacienda es algo que no he buscado, que no se me ha ofrecido y que no aceptaría".

