"No me quiero morir, pero es lo que me tocó": el estremecedor relato de padre que gastó sus ahorros por grave enfermedad

En el segundo capítulo del espacio "Exige el Chile que Sueñas", de Meganoticias, se abordó la salud, uno de los tres problemas que más preocupa a los chilenos, quienes califican al sistema con una nota roja de 3,8, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 2021 IPSOS.

Además, ocho de cada diez compatriotas afirman no sentirse tranquilos financieramente al momento de enfrentar una enfermedad, y dentro de las principales preocupaciones está lograr un acceso igual para todos, sin importar la condición socioeconómica.

En el espacio se conoció la historia de un hombre de 68 años que debió gastar sus ahorros tras ser diagnosticado con una complicada enfermedad crónica a sus pulmones, la cual no cuenta con ninguna cobertura del Estado.

En la actualidad, 85 enfermedades están cubiertas por el plan AUGE y otras 27 patologías son parte de la Ley Ricarte Soto, debido a su alto costo. Sin embargo, decenas de enfermedades no tienen todavía ningún tipo de cobertura.

"Según el médico, llegué muerto"

"Un día me estoy bañando y me da un ataque. Me llevan de urgencia a una clínica, lo más cerca que tengo acá, el Hospital del Profesor. Según el médico, yo llegué muerto", contó Patricio Zúñiga García.

Primero fue un neumotórax, que le produjo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero los malestares fueron empeorando hasta que llegó el diagnóstico final: fibrosis pulmonar idiopática.

"Es una enfermedad irreversible y tiene un tiempo de vida muy corto. Fue la época en que empecé a gastar mis ahorros, porque entre el oxígeno, inhaladores que costaban $70 mil, una serie de remedios que ya no recuerdo", dijo Patricio.

"Desgraciadamente, el sistema público que tenemos no nos ayuda en nada", lamentó.

"El que no tiene plata es el que se muere"

Mientras los gastos no se detienen, Patricio importa una droga desde India que le permite aminorar los efectos de su enfermedad. Pese a esto, cada cierto tiempo vuelve a ser hospitalizado.

"Todo lo que tú hagas lo tienes que pagar. Finalmente, el que no tiene plata es el que se muere; el que sí tiene se atiende. La gente se muere? se muere, y da pena. Yo no me quiero morir tampoco, pero es lo que me tocó", expresó.

"¿Ahora qué les dejo a mis hijos?"

Con mucho sacrificio, ha podido hacer frente a los costos de esta enfermedad, gastando cada peso de los ahorros de toda su vida.

"No tendría por qué sacar esos recursos ¿Dónde está el Estado? Yo siempre junté plata para mis hijos, si querían hacer un doctorado, si querían comprarse una casa, poder ayudarlos. ¿Pero ahora qué les dejo? Mi amor no más, mi cariño, mi vida... Porque tuve que pensar en mí", manifestó.

A más de un mes de que sean las elecciones presidenciales Patricio indicó: "Le exijo al próximo Presidente que de una vez por todas se preocupe por enfermedades, patologías, que no tienen cobertura, para que la gente no siga muriendo por no tener dónde atenderse".