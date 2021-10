"Hay veces que uno se tiene que humillar": Madre tiene millonaria deuda por la enfermedad de su hijo

En un nuevo capítulo del espacio "Exige el Chile que Sueñas", de Meganoticias, se dio a conocer la historia de una madre que tiene una deuda millonaria debido a los gastos médicos que le ha provocado la enfermedad congénita que padece su hijo.

Mientras se aproximan las elecciones presidenciales, los ciudadanos han ido manifestando sus preocupaciones, dentro de las cuales se encuentra en los primeros tres lugares la salud, la cual fue calificada con una nota roja de 3,8, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 2021 IPSOS, de la Universidad Andrés Bello.

Además, ocho de cada diez compatriotas afirmaron no sentirse tranquilos financieramente al momento de enfrentar una enfermedad y dentro de las principales preocupaciones está lograr un acceso igual para todos, sin importar la condición socioeconómica.

"Conoció su casa a los cinco meses de vida"

"Siempre, de niña, quise ser mamá. Es que siempre me gustaron los niños", contó Daniela Rivas, quien aseguró haber tenido un parto normal.

Simón, su hijo, nació el 1 de noviembre de 2019 con el síndrome de Hirschsprung, el cual afecta a su intestino grueso, lo que ha provocado que en su año y once meses de vida haya estado más tiempo en el hospital que en su casa.

"Simón conoció su casa a los cinco meses de vida. Después duraba una semana. Pasé la Navidad y el Año Nuevo acá, pero al otro día me tuve que ir al hospital y después estuve tres meses más", relató Daniela.

"Cualquier persona que lo mire, él es un niño normal. Pero porque no saben lo que él ha pasado o no saben lo que él tiene debajo de su ropa", agregó.

"El tema financiero ni en las noches me deja dormir"

Daniela es técnica en párvulos, pero no tiene un trabajo estable. Esto la complica, ya que la enfermedad de Simón avanza y las cuentas se acumulan.

Su pequeño hijo ya ha sido operado cinco veces y necesita una alimentación especial porque cualquier comida lo puede deshidratar fácilmente. Ahora está en su casa con hospitalización domiciliaria.

"En los puros pañales, en la loción y en mamadera, me gastó $100 mil", afirmó la madre, también detallando sus deudas: "En la Indisa era un millón nueve, en Home Care (servicios clínicos domiciliarios) dos millones, después en la Católica cuatro millones y algo, porque ahora falta que salga la otra hospitalización. Más la isapre, que debo cuatro millones de pesos en puras cotizaciones".

"Hay veces que uno se tiene que humillar"

"Me desespero. Me dan ganas de trabajar en tantas cosas, de hacer tantas cosas, y el tiempo no me alcanza. La plata no la puedo dibujar, nada. Entonces, yo tengo mi pequeña Pyme que es de cotillón y con eso me doy vuelta", expresó Daniela.

"Tapando y destapando hoyos. Tapando y destapando, tapando y destapando. Eso igual es complicado", sostuvo.

Para poder tener un ingreso extra, todos los días domingo organiza una rifa con sus vecinos en Melipilla, lo que le permite juntar algo de dinero para sobrevivir.

"No me gusta depender de la otra gente, me carga. Pero hay veces que uno se tiene que humillar. Yo igual me he humillado harto, pero es por mi hijo. Hago todo por él, porque para mí es todo", aseveró.

En el marco de las próximas elecciones presidenciales, señaló: "Yo le exijo al próximo Presidente que uno no tenga que endeudarse por la enfermedad de su hijo".