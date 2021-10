"Uno tiene que llegar muriéndose para que hagan algo": Mujer con artritis está en lista de espera hace tres años

En un nuevo capítulo del espacio "Exige el Chile que Sueñas", de Meganoticias, se dio a conocer la historia de una mujer que está en lista de espera hace tres años para poder ser atendida por su artritis.

Las listas de espera están lejos de desaparecer, siendo uno de los problemas reiterados en los últimos años en la salud chilena y que afectan, en gran parte, a la clase media de país.

A mediados del año 2021, más de un millón seiscientas mil personas esperan por una consulta médica. En tanto, 272 mil esperan una intervención quirúrgica y 100 mil de ellos, esperan una operación hace más de dos años.

Tres años en lista de espera

Ese es el caso de Salomé Valenzuela, quien ha estado en la dura espera de tres años para una interconsulta en el Hospital Barros Luco para un traumatólogo por su artritis.

“Empezaron los dolores más frecuentes y me recetaron tramadol con paracetamol. Pero ya no me hacen nada”, cuenta la afectada. "Tuve que empezar a usar bastón porque me tropezaba, me doblaba las rodillas, me dolía”.

Hace más de tres años que recibió el diagnóstico de su rodilla: artrosis. "Me dijeron que si no me operaba, podía quedar en silla de ruedas, que no podría caminar más", cuenta.

No están los recursos

La operación de Salomé cuesta entre cuatro y cinco millones de pesos, más la prótesis para su rodilla. Esa cifra resulta imposible para la mujer, por lo que optó por ir al sistema público de salud.

No obstante, es ahí donde ha estado en lista de espera cerca de tres años, específicamente desde julio del 2019 para poder ser atendida. Ahora en 2021, aún sigue esperando el llamado.

"Uno tiene que llegar muriendo"

“Yo voy por el sistema público porque no tengo los medios para ir al privado. Tiene que llegar prácticamente en una camilla o muriéndose para que el sistema público haga algo", dice Salomé.

En la misma línea, parte de las "excusas" que ella ha recibido es que se está en pandemia. "Pero hace dos años, tres años, no estábamos en pandemia", dice ella.

"El sistema público no quiere atender a los que lo necesitan"

Salomé dice sentir impotencia ante estos hechos, porque "mientras los privados se hacen ricos, el sistema público no quiere atender a los que realmente necesitan".

Es por ello que, su exigencia para el próximo presidente de Chile es clara y concisa.

"Yo exijo al próximo presidente, cual sea, que se acabe la lista de espera para la gente de clase media y para el adulto mayor también", concluyó la mujer.