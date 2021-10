"El mejor amigo es el bolsillo": Cotizantes piden retirar el 100% de los fondos de las AFP

¿Qué pasó?

Mientras algunos han mostrado preocupación por el futuro de sus pensiones, otros ciudadanos afirman sentirse más seguros administrando ellos el dinero, por lo que se muestran a favor de la idea de poder sacar el 100% de sus ahorros previsionales.

En tanto, en la política, desde la UDI apoyaron la nueva propuesta del candidato Sebastián Sichel para hacer realidad esta idea si se aprueba un cuarto retiro. Sin embargo, la Asociación de AFP sostuvo que está situación es tan irresponsable como expropiar o nacionalizar esos fondos.

"El mejor amigo es el bolsillo"

"Yo retiro todo, toda mi plata porque sí, estamos todos endeudados", afirmó un afiliado.

Otro manifestó que: "Yo prefiero sacar mi 100% y por último guardarlo en el colchón. Si se me pierde, se me perderá a mí, pero no que lo venga a sacar otro".

"En mi bolsillo, está más segura ahí, si el mejor amigo es el bolsillo, ni la AFP, ni una financiera, ni nada", dijo un ciudadano.

"¿Qué va a pasar con nosotros cuando seamos ancianos?"

Por la otra vereda, una afiliada expresó: "Yo estoy dispuesta a hacerlo, pero me da mucho miedo de lo que voy a hacer con esos valores, si finalmente es mi futuro".

Otra mujer se cuestionó: "¿Qué va a pasar con nosotros cuando seamos ancianos?".

"Lo mejor es que cada uno retire el 100%"

La idea de permitir sacar todos nuestros fondos de una AFP para ponerlos en otro instrumento financiero con el fin de evitar una eventual expropiación ya había sido propuesta por el diputado UDI, Jorge Alessandri, quien incluso presentó un proyecto de ley en esa línea.

"Esa plata es de los trabajadores, esa plata es de cada uno. Por lo tanto, si la idea es seguir adelante con los retiros no creo que sea una mala idea evaluar el retiro del 100%", indicó la senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI).

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, también entró al debate: "Creo que efectivamente a estas alturas lo mejor es que cada uno retire el 100%, porque se los van a robar".

"La destrucción de la posibilidad de tener seguridad social"

Sin embargo, los economistas están absolutamente en contra de un retiro del 100%.

"Simplemente es la destrucción de la posibilidad de tener seguridad social en el país, esto es retroceder 100 años", afirmó David Bravo, economista de la Universidad Católica.

Por su parte, Tomás Flores, economista de LyD, explicó que: "Traspasar los títulos de un administrador a otro evidentemente tiene efectos mucho más acotados. Yo creo que una parte importante va a querer sacar esos dineros para gastárselo y en ese contexto la debacle de nuestro sistema financiero sería histórica".

Finalmente, la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, sentenció que: "Tan irresponsable es plantear el retiro del 100% de los fondos, como también lo es nacionalizarlo o expropiarlos. Lo primero elimina las pensiones, lo segundo atropella la libertad y la propiedad".

