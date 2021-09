Rodrigo Sepúlveda tras marcha en Iquique: "Acá se tienen que sentar todas las piezas, debatir y llegar a una solución"

¿Qué pasó?

El conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, comentó los incidentes que se registraron este sábado en Iquique, durante la denominada marcha contra la inmigración irregular, que terminaron con la quema de enseres de ciudadanos extranjeros, lo que fue duramente criticado por organismos internacionales.

Al respecto, el periodista remarcó que "esta no es una crisis migratoria que tenga solo un foco, son muchas piezas las que participan. Acá se tienen que sentar todas las piezas, debatir y llegar a una solución".

"Esto no es de colores políticos, esto no es de candidatos presidenciales, esto no es del actual Gobierno, esto es de Estado. Esto también es una solución que se tiene que dar en distintos países", añadió.

"No corresponde, acá no hay humanidad"

Sepúlveda remarcó que "acá hay un tema humanitario que no se puede dejar de lado. Más allá de la indignación, de la rabia que tiene la gente de Iquique, la cual comparto, porque también hay que ponerse en el lado de ellos, de la gente que vive ahí, que tiene inseguridad, que no puede salir de su casa, que encuentra gente que hace sus necesidades en las veredas".

Sobre la quema de enseres de migrantes, apuntó que "esto no se puede aceptar, hay gente que viene de afuera con solo una intención: mejorar su vida, mejorar su capacidad de entregarle mejores herramientas a sus hijos, arrancar de un país y encontrarse con Chile que tal vez tiene mejores condiciones, pero no tienen nada".

"Eso no corresponde, acá no hay humanidad, más allá de la rabia entendible respecto a la situación, que se le debe dar una solución definitiva, pero no hay que terminarlo así, con una imagen terrible que me da pena. Hay papás y mamás que viajaron con las manos vacías y que lo único que tenían eran sus papeles y que ahora están absolutamente quemados", concluyó.

Este hecho será investigado por el Ministerio Público, luego que la Fiscalía instruyera a la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones indagar estos incidentes que fueron informados por medios de todo el mundo.

