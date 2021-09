"No somos racistas ni xenófobos": Iquiqueños marcharon contra migración irregular

¿Qué pasó?

Esta tarde una marcha antimigración irregular fue convocada en Iquique, región de Tarapacá, luego de la crisis que se vive en el norte del país producto de la masiva llegada de extranjeros.

Los manifestantes se congregaron en la Plaza Brasil, y marcharon por el borde costero de la localidad de manera pacífica.

Cabe recordar que este viernes fueron desalojados por personal de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile decenas de venezolanos que se encontraban viviendo en la vía pública de la ciudad de Iquique, lo que ha generado la preocupación de las autoridades.

¿Qué dicen los iquiqueños?

"¡Porque ya basta! Queremos vivir tranquilos acá en Iquique. No somos racistas ni xenófobos", manifestó una vecina durante la marcha de esta tarde.

Otra mujer expresó que "nos hemos venido a presentar a la plaza, porque sentimos que por parte del gobierno nosotros estamos totalmente abandonados... No nos vienen a apoyar, el presidente no hace nada. Estamos cansados como ciudadanos. Esto no es de un mes, es de mucho tiempo".

"(Debemos) hacer algo por toda gente que está llegando, ya que nada se ha hecho. Nosotros estamos hasta el cuello con tanto inmigrante", comentó otra manifestante.

Los entrevistados reiteraron que no están en contra de la llegada de extranjeros al país, pero sí de la migración ilegal que afecta sus vidas en la ciudad.

¿Qué dicen las autoridades?

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, señaló que su ciudad "es de migrantes, no tenemos problemas con la migración. Son más de 20 mil bolivianos que viven en Iquique y otros 20 mil peruanos. Somos uno solo, no tenemos ese problema".

Sin embargo, sostuvo que "hoy el problema que tenemos es que hay un descontrol total, y que está afectando a la ciudad. Este enojo no es de ahora".

El Delegado Presidencial en Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, comentó que la ley de migración tras ser aprobada en el Congreso "el Frente Amplio y el Partido Comunista la llevó al Tribunal Constitucional y la cercenaron".

"El tribunal le dio esos puntos, pero no nos dejaron ninguna facultad para expulsar tal como lo quiere la gente y como lo quiere el alcalde Colchane", indicó la autoridad.

