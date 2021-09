El dramático relato de migrantes venezolanos desalojados en Iquique: "No sabemos hacia dónde ir"

¿Qué pasó?

Un grupo de migrantes venezolanos que fue desalojado este viernes desde la Plaza Brasil, de Iquique, reclama que "no sabemos hacia dónde ir", luego que pasaran la noche en el sector de la Plaza Eslava, y nuevamente Carabineros les solicitara retirarse de ese lugar.

Uno de los voceros de este grupo relató a Meganoticias que "hoy en la mañana vino un grupo de Carabineros, nos dijeron que recogiéramos las carpas y que no podíamos armarlas durante la tarde, podíamos armar carpas durante la noche... Y hoy vuelve a llegar otro grupo de Carabineros y nos quiere poner a desalojar, obligados".

"¿Hacia dónde vamos? Si ya nos desalojaron del Parque Brasil. No tenemos para dónde coger, no tenemos para pagar un arriendo ni para comer. No sabemos hacia dónde ir realmente", añadió.

Los venezolanos, además, denuncian agresiones verbales en su contra y dicen tener temor por una marcha convocada para el mediodía de este sábado en las calles de Iquique.

Además, apuntan que un niño de cuatro años está desaparecido desde el desalojo de la Plaza Brasil, cuyos padres fueron detenidos, por lo que funcionarios de Carabineros ya colaboran en su búsqueda.

Alcaldes de la zona critican al Gobierno

En conversación con Meganoticias Alerta, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, criticó que "las determinaciones no se han tomado como corresponde. Esto no es de ahora, el foco de atención lo tenemos en la frontera, donde hay un descontrol total, donde pasan más de 200 a 300 personas diarias, que el país no ha sido capaz de controlar".

El edil remarcó que "tampoco el Gobierno nos ha convocado a todos a ver cómo resolvemos el problema, cómo podemos ayudar, porque ellos son los que tienen que convocar, son temas de Extranjería y de Seguridad del Estado que no están radicados en las municipalidades".

"Cuando conversamos con el delegado presidencial, fue bien enfático de parte de la Municipalidad, si se producía el desalojo, dónde iban a estar las personas. No se resolvió de esa manera, se desalojó y sabemos el resultado", concluyó.

En tanto, el alcalde de Colchane, Javier García, apuntó que "los únicos que han sufrido producto de la militarización desde el mes de febrero en la frontera son los colchaninos, sobre todo los adultos mayores que sufren hostigamientos constantes de parte del Ejército, no preparado en cosmovisión aimara".

García añadió que los militares "realizan controles rutinarios a los pobladores y no así a los migrantes que ingresan como Pedro por su casa, sin control de identidad, y son al menos un 20% los únicos que pasan por el trámite de autodenuncia y son derivados al Consultorio de Colchane".

