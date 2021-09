Este viernes rematarán obras de arte pertenecientes a Rafael Garay: Conoce los montos de la subasta

¿Qué pasó?

Este viernes, 11 obras de arte pertenecientes a Rafael Garay serán rematadas. Sin embargo, el monto recaudado no irá destinado a las víctimas de sus delitos, sino que a pagar deudas que el execonomista mantiene con bancos y el Fisco.

Esto debido a que tras acogerse a la ley de insolvencia y ser declarado en quiebra, Garay ofreció a estas instituciones sus únicas pertenencias de valor para amortizar sus deudas.

Las obras a rematar

Cinco cuadros y seis fotografías de renombrados autores son los artículos ofrecidos por Garay a la junta de acreedores para su remate.

Estas obras de arte poseen un piso mínimo de remate que oscila entre 1 millón y los 8 millones de pesos.

Para participar de la subasta, Exequiel Balmaceda, martillero concursal, explicó que "los interesados deben inscribirse en nuestro sitio web. En el paso número uno acreditan sus datos, en el paso dos constituyen una garantía de seriedad de oferta para participar del remate. Los interesados que están participando van a tener un botón para pujar o para digitar su oferta libre".

El remate de las obras de Garay se realizará vía online este viernes al mediodía, a través del sitio www.CGRCHILE.CL.

Ningún peso para las víctimas

Aunque Garay goza del beneficio de la libertad vigilada, la ley le permite desde ahora, rehacer su vida desde el punto de vista económico.

"Todas las veces que él te diga que va a hacer algo para devolverles la plata a las personas a las cuales estafó, no es cierto. Por lo tanto, seguir en lo mismo es pasarlo mal", sostuvo Marlene De la Fuente, una de las víctimas de Garay.

"Me parece correcto que él quiera trabajar y que quiera hacer su vida, tiene todo su derecho. Mi consejo es decirles: protéjanse porque no es un tipo de fiar. No se vayan a juntar con Rafael Garay, porque aparte de psicópata, de ladrón y de todo lo que sabemos, vamos a seguir cayendo", cerró.

