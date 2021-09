Abogado de Rojas Vade: "El daño de algo completamente falso es distinto a esconder un diagnóstico diferente"

¿Qué pasó?

Este jueves, Tomás Ramírez, abogado del convencional Rodrigo Rojas Vade, abordó la amplia polémica y escenario legar que envuelve a su defendido, desencadenada luego de que se descubriera que no padecía el cáncer que decía tener.

El profesional profundizó en el matinal Mucho Gusto sobre las enfermedades que sí padece Rojas Vade, además de referirse a su situación en torno a la Convención Constitucional y una eventual salida a esta.

¿Qué dijo el abogado?

Respecto a las enfermedades, el defensor señaló que "yo tampoco soy médico, la parte de la medicina no me puedo referir en profundidad (...) aquí se trata de un historial de ingresos a hospitalizaciones, distintos diagnósticos que se van engarzando unos a otros".

"Hay un entrelazamiento histórico entre el primer diagnóstico con los síntomas que todos sabemos que tiene, y los siguientes diagnósticos", agregó.

Tras esto, manifestó que "lo que me señala Rodrigo es que esta primera versión se mantuvo para su familia, y ahí uno podrá hacer los cuestionamientos que quiera respecto a qué dijo y qué no a la familia, pero evidentemente, esto pasa a ser públicamente relevante con el estallido social, con el tema de su candidatura a la convención, con la convención misma, con la nota de La Tercera".

"Esto es tremendamente grave"

"La verdad es que en ningún momento fue mi intención señalar que no es grave y esto es tremendamente grave, es tremendamente grave como país, para las personas que hemos vivido la muerte de parientes con cáncer y todo el proceso que hay, y además es grave para todas las personas que aparecen con estas otras enfermedades", expuso Ramírez.

Respecto al futuro, el profesional manifestó que "lo que hay que hacer en este trabajo muy prudente, es entregar a un panel médico con distintas especialidades para que digan 'mire, esto no es el último diagnóstico, es otro diagnóstico', como juega el papel autoinmune, porque ahí no está vinculado directamente una especialidad específica, sino que hay una vinculación con otras especialidades".

En paralelo, manifestó que "respecto de enmendar el error, eso es algo que tiene que evaluar Rodrigo y el primer paso es contar la historia que yo puedo contar con los documentos que tengo, porque eso genera por un lado cierta tranquilidad y por otro lado cierta preocupación, tranquilidad porque es evidente que el daño que se produce con algo que es completamente falso es distinto con algo que es esconder un diagnóstico diferente".

Decisiones

Posteriormente, el abogado abordó las consecuencias que esto puede tener en la Convención y su situación actual, dado que se encuentra con licencia médica de origen psiquiátrico.

"Él nunca tuvo cáncer y hay distintas decisiones que él fue tomando durante el tiempo que van afectando a distintas personas. Cada uno en su círculo familiar o de amigos tomará una decisión, pero esto trasciende, desde el estallido social trasciende y con su cargo de convencional, trasciende aún más, porque hay una cuestión no solo social, política, sino que además un tema institucional", sostuvo.

En relación con una posible dimisión, explicó que "si él hoy día presentara su renuncia en un documento, se lo devolverían, porque el procedimiento no es ese. Por lo tanto, toda la discusión relativa a si va a renunciar o no renunciar, que es algo que yo no he podido conversar con él, no tiene trascendencia en este minuto porque no es posible ejecutarla. Ahora, su presencia en la Convención o que no esté definida su situación respecto a la Convención, pasa por un tema que debe ser tratado seriamente, que es médico".

Licencia

Profundizando en el aspecto médico, Ramírez señaló que "la información ha sido bien clara desde el punto de vista de que él tiene licencia y va a ser una decisión técnica médica, que no depende de mí ni de él tampoco, si se termina esa licencia o no".

"Para tomar la decisión política, convencional, primero tiene que haber una condición y la condición está dada por un diagnóstico médico que diga 'mire, está en condiciones o no en este momento', porque lo que nosotros tenemos son síntomas, pero no tenemos determinado con exactitud al día de hoy, cuáles son las causas, espero que se pueda determinar lo antes posible, pero no está en mis manos", explicó.

"Lo vi muy mal"

Paralelamente, el profesional relató que durante este miércoles recién pasado pudo ver físicamente a Rojas Vade, y relató su percepción del convencional y algunos temas que tocaron.

"En términos bien generales yo lo vi muy mal, su discurso conmigo, por lo menos, lo que me planteó, tenía que ver con que los resultados para él ya estaban, desde el punto de vista social, humano, y que lo que había que hacer acá es hacer los esfuerzos por mitigar el daño", expresó.

"Tiene que hacer memoria de muchas decisiones que tomó"

En esta línea, agregó que "uno podría suponer que a muchas personas les interesa que él diga personalmente y que no tenga este video corto, sino que pueda explayarse y decir 'mire, no solo este tema del que yo me arrepiento', sino que pueda desarrollar su historia y decir, cuándo tomó o no las malas decisiones, por qué hice esto o lo otro, un relato completo, eso es evidente".

"Pero, todos los procesos de reconstrucción de relato cuando hay información que se ha entregado que no es verdadera es bien difícil de entregar, porque tiene que hacer memoria de muchas decisiones que tomó, decisiones que son irrelevantes socialmente, que son relevantes en su familia, trabajo y todas las decisiones posteriores, porque una cosa es salir con un cartel, otra cosa es salir con videos en donde se desarrolla esto, otra cosa es hacer campaña, asumir, etcétera. Entones, hay un continuo de decisiones que cuando él pueda darla y esté en condiciones, tienen que ser completos", concluyó.

