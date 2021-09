Rojas Vade rectifica su declaración de patrimonio: monto de deuda baja a $26 millones y agrega dos nuevos bancos

¿Qué pasó?

Este martes se conoció que el convencional Rodrigo Rojas Vade presentó una rectificación de su declaración de intereses y patrimonio, en el marco de la investigación en su contra por el presunto delito de perjurio.

Lo anterior, luego de que se descubriera que el constituyente de la ex Lista del Pueblo no padecía el cáncer que afirmaba tener, sino que otra enfermedad, la cual no ha sido revelada.

En su primera declaración de patrimonio, en el apartado de pasivos, Rojas Vade informaba una deuda con el banco Scotiabank por un total de $27 millones, los cuales, según aseguraba, correspondía a los gastos en que incurrió en un tratamiento de quimioterapia.

¿Qué dice la rectificación?

En el nuevo documento presentado por el constituyente, el monto total de las deudas del convencional baja a $26.255.095.

Sin embargo, se agregan dos nuevas instituciones bancarias como acreedores de Rojas Vade: el Banco Itaú y el Banco de Chile.

En concreto, la declaración de sus pasivos se reparte de la siguiente forma:

Crédito de Consumo con el Banco Scotiabank, con un monto adeudado de $22.217.436.

con el Banco Scotiabank, con un monto adeudado de Tarjeta de Crédito bancaria con el Banco Itaú, con un monto adeudado de $2.887.659.

bancaria con el Banco Itaú, con un monto adeudado de Línea de Crédito con el Banco de Chile, con un monto adeudado de $1.150.000.

¿Qué dijo el abogado de Rojas Vade?

El abogado defensor del convencional, Tomás Ramírez, explicó a El Mercurio que en su primera declaración no recordaba en detalle los montos. "Rodrigo envió la semana pasada una rectificación de su declaración, donde se señala que el monto total de la deuda es $26 millones y fracción, que provienen de tres instituciones distintas", dijo.

Respecto del texto, indicó que "el monto que puso en la declaración original, según me señaló mi cliente, es la cifra que recordaba del crédito original, pero revisando ahora sus antecedentes en la Comisión para el Mercado Financiero aparece esta diferencia, por lo que aclaró los montos y sus acreedores".

Declaración de pacientes oncológicos

Tras conocerse que Rojas Vade no padecía de cáncer 25 agrupaciones de pacientes oncológicos firmaron un comunicado en el que piden que sea excluido de la Convención.

"El montaje llevado adelante por Rodrigo Rojas Vade nos violenta profundamente. Disfrazarse de enfermo de cáncer para obtener ganancias económicas y generar adhesión ciudadana con una causa que le es ajena y le valió ser electo en la Convención Constituyente, nos parece un insulto y una estafa".

Además, críticaron los "argumentos y justificaciones que han esgrimido miembros de la Convención Constituyente en favor de Rojas Vade", tildándolas de "lamentables".

