Cuarto retiro: Renovación Nacional llama a sus parlamentarios a rechazar el proyecto

¿Qué pasó?

En el marco de un acuerdo de la comisión política de Renovación Nacional (RN), el partido llamó a sus parlamentarios a rechazar el proyecto que busca permitir un cuarto retiro de los fondos de pensiones.

"Este planteamiento consiste en una recomendación para toda nuestra militancia, dirigencia y autoridades. Esto es especialmente relevante por tratarse de un tema político opinable (y no un asunto de conciencia personal) colectivamente deliberado. Creemos en un partido que empuja un proyecto común y no que se reduce a un mero concurso de individualidades. Por lo mismo, las decisiones que se tomen en el futuro deben resaltar y valorar este esfuerzo colectivo", señala el acuerdo.

¿Qué dijo el partido?

El presidente de RN, Francisco Chahuán, informó que: "Esta noche la comisión política ampliada de Renovación Nacional, ha apoyado por unanimidad a la Mesa Nacional en términos del rechazo en el cuarto retiro de los fondos previsionales, y ha señalado que es necesaria fortalecer el sistema de pensiones y avanzar en una reforma previsional que le dé dignidad a nuestros pensionados".

"Del mismo modo, a buscar alternativas al Gobierno que nos permitan, para aquellas personas que no están recibiendo el Ingreso Familiar de Emergencia y que tienen necesidades, buscar otros instrumentos que les permitan salir adelante", agregó.

"En términos claros y precisos, darle una recomendación a nuestros parlamentarios y parlamentarias para que voten en contra del cuarto retiro de fondos previsionales y seamos capaces de pensar no en la próxima elección, sino que en la próxima generación y en fortalecer el sistema de pensiones en Chile", recalcó.

Argumentos para rechazar el proyecto

El partido argumentó que: "Un retiro de las características que se indican haría un daño enorme al sistema previsional chileno, dejando a más de 5 millones de personas sin dinero en sus cuentas de ahorro. Además, el 50% de las mujeres cotizantes quedarían sin recursos en sus cuentas".

"Lo anterior –sin contar los 2 millones de trabajadores informales que no tienen protección social –se traduciría en más de 7 millones de chilenos desprovistos de ahorros para la vejez. ¿Cómo se hará cargo el Estado o la sociedad de esa realidad? ¿Es razonable avanzar, sin tener resuelta esa pregunta? Estimamos que la precarización de las pensiones no puede ser la respuesta a la crisis", sostuvo.

Además, afirmó que: "Los retiros han contribuido a un sobrecalentamiento de la economía, cuya expresión más nítida es la inflación, la cual implica la desvalorización sostenida del dinero. ¿Qué significa eso? Que al subir los precios, el valor del dinero baja y la capacidad de compra disminuye. ¿A quiénes afecta? A las familias pobres y vulnerables, quienes al ver encarecidos los bienes básicos, aumentan su precariedad y angustia".

"Las personas lo necesitan" y "queremos destruir las AFP"

"Ante el argumento de que 'las personas lo necesitan'... instamos al Gobierno a hacerse cargo de esas necesidades concretas", recalcó RN.

"Al argumento acerca de propiedad sobre los fondos, sostenemos que eso es efectivo pero con una salvedad: que esos ahorros para la vejez que se retiran obligatoriamente son precisamente para cautelar una seguridad futura. Parte de la responsabilidad de la política consiste en velar por la sustentabilidad intergeneracional", aseveró.

En esa misma línea, señaló que: "Al argumento 'queremos destruir las AFP' – transparentado por el diputado Ilabaca–, oponemos las siguientes consideraciones: (1) es cierto que el modelo de las AFP requiere reformas urgentes, que partan por generar más competencia y participación de los cotizantes. Por lo mismo, reiteramos que se reforme con prontitud el sistema previsional; (2) no obstante, la destrucción del sistema no es una propuesta seria, especialmente cuando no se pone arriba de la mesa una alternativa sostenible".

Llamado al Gobierno

En el acuerdo, RN indicó que: "Instamos al Gobierno a identificar con precisión cuáles son las personas más vulnerables que aún con la implementación del IFE Universal están en situación de necesidad, de manera de construir un paquete de medidas concretas en favor de ellos".

"Valoramos que el Gobierno haya concretado una permanente solicitud de nuestro partido y de la coalición –lo cual además formaba parte del programa de Gobierno–, ingresando el proyecto de ley que extiende la pensión básica solidaria y la cobertura del Aporte Previsional Solidario al 80% de los pensionados del país. Si bien queda mucho por avanzar para tener mejores pensiones para los chilenos, creemos que el proyecto va en la línea correcta de fortalecer el sistema de seguridad social en favor de la tercera edad", expresó.

"Instamos al Gobierno y al Senado de la República, particularmente en la persona de la senadora Ximena Rincón en cuanto Presidenta del Senado, y a la senadora Carolina Goic, en tanto Presidenta de la Comisión de Trabajo, de agilizar la tramitación de la reforma integral a las pensiones", señaló Renovación Nacional.

