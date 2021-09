Director de Chile Transparente tras confesión de Rodrigo Rojas Vade: "La Convención no puede sacarlo"

¿Qué pasó?

Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, se refirió, en conversación con Rodrigo Sepúlveda, a la confesión del constituyente Rodrigo Rojas Vade, quien en sus redes sociales descartó tener cáncer, enfermedad por la que informó un gasto en un crédito de consumo de $27 millones.

El personero, junto con lamentar esta situación, "ya que debemos cuidar el proceso institucional más importante del país en los últimos 30 años", descartó que la Convención lo pueda sacar de su cargo, ya que la ley no lo establece.

¿Qué dijo Precht?

"Todos los seres humanos podemos mentir, pero cambia cuando afecta a la fe pública. Él hizo hasta recolecciones con su falsa enfermedad. Además, mintió en un documento público, en el patrimonio de intereses", dijo para comenzar.

Añadió sobre el caso que "él establece una deuda de $27 millones en crédito de consumo. Explica esa deuda y nadie lo obligó a eso. La deuda es por quimioterapia para combatir el cáncer y de eso no hay dudas”.

Consultado por el documento que expuso en su cuenta de Twitter, sentenció que "es real, porque se puede ingresar a una plataforma web y certificar el documento. Esto es de él, no hay duda. Es información pública que él entregó al asumir como convencional constituyente".

Además de la mentira de Rojas, infracción a la ley 20880 que aplica a los convencionales, la comisión de ética (cuando esta se conforme) debiese a mi juicio aplicar una multa además de lo que señale el reglamento que se apruebe. Es además a mi juicio una falta grave a la probidad pic.twitter.com/pUX2khdqxj — Alberto Precht (@albertoprechtr) September 5, 2021

Lejos de terminar, sentenció existe poca credibilidad en el sistema político. "Este debe ser el peor momento de la democracia chilena. Puede parecer exagerado, pero la corrupción ha hecho mucho daño... Existe un gran error de creer que hay personas intachables y votamos solo por seres humanos", resumió.

"Ojalá él tome una decisión sabia y no siga haciendo daño. Debemos cuidar el proceso institucional más importante de los últimos 30 años... Él ocupó su afección, que resultó ser falsa, para hacer campaña. Se hicieron colectas, rifas y hay implicancia legal sobre esto. Todo esto es absolutamente doloroso", prosiguió.

Para rematar, lamentó que "nadie se puso en un escenario como este. Cesar en el cargo es por tres motivos muy específicos: ausentarse por seis meses del país, tener una enfermedad incompatible con el cargo y finalmente la muerte. No encaja ahí".

Finalmente expuso que "la Convención no puede sacarlo, ni puede renunciar. Si fuera su abogado le recomendaría que tomara un avión y se fuera por 6 meses. Ojalá deje de asistir, no vote y su sueldo, que hay que seguir pagándolo, lo done".

Todo sobre Convención Constitucional

Ver cobertura completa