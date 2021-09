Cuarto retiro de las AFP: Economista David Bravo calificó como "irresponsable" legislar el proyecto

El director del Centro de Encuestas UC, David Bravo, calificó como "irresponsable" legislar sobre un cuarto retiro de los fondos de pensiones, luego que esta semana la comisión de Constitución de la Cámara Baja aprobara esa iniciativa.

El economista encabezó, durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, una comisión asesora que entregó una serie de recomendaciones para mejorar el sistema de pensiones.

Bravo protagonizó un debate con el diputado Jorge Durán (RN), autor de proyectos similares presentados anteriormente y que ahora se declaró "en reflexión", pero inclinado a aprobar esta iniciativa, pese a las presiones del Gobierno y del candidato presidencial de su sector, Sebastián Sichel.

¿Qué dijo?

En conversación con Meganoticias Alerta, Bravo se preguntó "dónde está el estudio sobre el impacto de este retiro, ni siquiera tienen claro cuál es el impacto sobre el gasto fiscal. Es irresponsable legislar de esta manera, no lo hagan ahora, háganlo con el tiempo suficiente, en la forma como esto se debería hacer para no tener daños futuros".

"En el futuro, cuando no haya forma de pagar las pensiones, esta alineación de diputados, diputadas, senadores no va a estar para decirle a las personas 'no hay sistema de pensiones'", añadió.

Se ha generado "una situación muy compleja"

Bravo también apuntó que "este es un momento muy crucial, creo que todos los retiros han generado una situación muy compleja. Hay muchos aspectos de corto plazo donde esto puede ser importante, el Banco Central ha levantado algunas alertas muy importantes".

"Las pensiones que vamos a tener van a ser bajas, muy bajas, no son pensiones dignas y ese problema se va a empeorar y ahora estamos peor que antes: producto de los tres retiros, las pensiones ya son 30% más bajas", remarcó.

El académico sostuvo si "¿es esta la forma de avanzar en el sistema de pensiones? No, este es un gran retroceso y el cuarto retiro va a empeorar aún más las pensiones".

"Esos recursos no van a volver"

David Bravo también manifestó que "le pedí a la comisión de Constitución, cuando me invitaron la semana pasada, que detengan los retiros, porque un retiro no es recursos hoy día para las personas, es fundamentalmente menos recursos mañana y esos recursos no van a volver, lamentablemente. Tenemos que parar con esto".

A juicio del economista, "retiros es todo lo contrario a lo que hay que hacer para mejorar las pensiones, cualquiera sea el sistema... Este problema de las pensiones no se está arreglando, al revés, se está empeorando cada vez más".

"Lo que se está haciendo no es inteligente, necesitamos actuar, incluso el Gobierno. Vimos que el IFE se extendió hasta noviembre, pareciera que no estamos mirando más allá de noviembre... Es el momento de parar, es el momento de ponerle racionalidad a esto", sentenció.

"Hay un daño gigante que se está haciendo"

Finalmente Bravo expresó que "hay un daño gigante que se está haciendo. Esto es la antirreforma de pensiones. Los retiros lo que están haciendo es sacando recursos para la vejez y meter las manos en los fondos de pensiones y sacarlos en el corto plazo es una política que va contra la seguridad social y en Chile necesitamos más seguridad social".

