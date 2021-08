Ministro Enrique Paris y la variante Delta en Chile: "No la tenemos dominada"

¿Qué pasó?

El ministro de Salud, Enrique Paris, sostuvo que "no hay que cantar victoria" frente al positivo momento que vive Chile respecto a la pandemia de coronavirus, el mejor desde que partió la crisis, puesto que la variante Delta "no la tenemos dominada".

"No hay que cantar victoria ni decir que hemos logrado dominar la evolución del virus, porque no es así", enfatizó.

El secretario de Estado apuntó que uno de los principales aspectos para estos bajos números es que "nosotros hemos ido vacunando de forma lenta, pero sostenida. ¿Qué pasó con los países que vacunaron muy rápido? La variante Delta los pilló en una etapa de pérdida de la respuesta inmunitaria, porque la inmunidad baja con el tiempo. Aquí no ha ocurrido eso".

En conversación con Las Últimas Noticias, el ministro afirmó que "nosotros ya tenemos variante Delta en el país, tenemos varios casos (260, según el último reporte), pero casi el 70% son casos extranjeros (viajeros). No hay tanto caso comunitario todavía".

Diferencia con otros países

A juicio de Paris, lo que distingue a Chile de otros países, como Israel e Inglaterra, que creían haber controlado la pandemia, es que "cuando tú vacunas de forma masiva, rápidamente, y logras una cobertura de vacunación importante, pero no haces un refuerzo, los anticuerpos caen... Lo que hemos visto en nuestros estudios es que los anticuerpos caen a los cuatro o seis meses".

"Aquellos países que vacunaron muy rápido tuvieron una caída de la inmunidad casi simultánea en una gran cantidad de la población. Además, lo que se hizo en otros países, y lo que nosotros no hemos hecho, es que se dejó de usar mascarilla, no se insistió en el distanciamiento físico, se realizaron conciertos, se abrieron los pubs, los bares. Todo eso, creo, contribuyó a que aumentaran los casos", remarcó.

El ministro Paris destacó que "a diferencia de Israel o Inglaterra, nosotros hemos ocupado una cantidad más grande de vacunas: hemos usado vacunas diferentes. Estamos usando preferentemente una vacuna de origen asiático, CoronaVac (del laboratorio chino Sinovac), que lleva como componente principal el virus completo inactivado, pero también hemos usado las vacunas Pfizer, AstraZeneca y CanSino".

"En Israel pusieron solo Pfizer, y en Inglaterra, AstraZeneca y Pfizer. En Israel aumentaron los casos con la variante Delta y muchos están ingresando a los hospitales. En Inglaterra también aumentaron los casos, pero no hubo tanta hospitalización. A lo mejor tiene que ver con el tipo de vacuna", explicó.

Efectividad de Sinovac ante la variante Delta

Respecto a la efectividad de la vacuna CoronaVac, la más utilizada en Chile, Paris aseguró al mismo medio que "China acaba de publicar un estudio que evaluó la eficacia de la vacuna Sinovac, que estamos aplicando... y demostró que es altamente eficaz contra la variante Delta, sobre todo para evitar las enfermedades graves".

La autoridad agregó que "obviamente que es menos eficaz para la transmisión, pero lo que se ha demostrado es que la variante Delta afecta gravemente a los grupos no vacunados y a los que no han completado su esquema de vacunación".

"En Chile, el 90% de la población tiene una dosis y más del 80% tiene dos dosis. Puede que la gente se enferme con variante Delta, puede que sienta molestias, pero si está con sus dosis completas, no va a tener una evolución negativa", añadió.

Consultado por el control de la variante Delta, el secretario de Estado reveló que "no la tenemos dominada, porque está entrando bastante gente sin control. Hay muchos migrantes que entran por lugares inadecuados. Desgraciadamente con esas personas no tenemos un control tan estricto como ocurre en el aeropuerto, así que no podemos estar tranquilos, estamos en alerta permanente".

El ministerio de Salud entregó este sábado 28 de agosto un nuevo balance respecto al estado de avance del covid-19 en nuestro país, confirmando un total de 607 nuevos casos y 34 decesos a nivel nacional.

