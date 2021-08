Vecinos denuncian zoológico en condominio de María Pinto: "Se nos ha acabado la tranquilidad"

¿Qué pasó?

Vecinos de la comuna de María Pinto, a 57 kilómetros de Santiago, denuncian la existencia de un zoológico sin permiso municipal emplazado en un condominio privado en el que sus residentes dicen correr peligro por la cercanía de los animales salvajes con sus viviendas.

De acuerdo a la denuncia de los vecinos, el centro de exhibición y criadero "Núcleo Zoológico" cada vez suma nuevas especies de fauna silvestre a pocos metros de sus casas.

Adriana Coddou, una de las afectadas, detalla que "aúllan los lobos muchas noches y todos los perros del sector empiezan como en una especie de jauría, porque se empiezan a contagiar... se nos ha acabado la tranquilidad, la paciencia".

Reclamo formal ante la Municipalidad

El 5 de julio pasado, los vecinos hicieron llegar a la Municipalidad de María Pinto un reclamo formal firmado por todos los propietarios de las parcelas del Condominio San Andrés.

En la carta detallan la problemática que implica el funcionamiento de este recinto como un zoológico con venta de entradas y consumo de alimentos en su interior sin contar con la respectiva patente.

"Se pasaron a la autoridad municipal y a todo nuestro Concejo y a la administración local por encima. Definitivamente ese zoológico, porque eso es lo que es, debe cerrar o vamos a solicitar la demolición de la casa", dice Jessica Mualim, alcaldesa de María Pinto.

SAG emitió permiso para funcionamiento

En noviembre pasado, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) emitió un permiso para el funcionamiento de este lugar como centro de exhibición y criadero, sin fines de lucro, y, debido a la normativa vigente, aquella autorización se emitió sin consultar a la Municipalidad ni analizar el terreno en que fue emplazado.

Jorge Hernández, director metropolitano del SAG, explicó que "lamentablemente, dentro de las competencias del Servicio Agrícola y Ganadero no está como exigencia el preocuparse o el cuestionar o entregar algún tipo de juicio de valor respecto del entorno en que se emplaza el establecimiento. Eso no significa que no tengamos la capacidad de que probablemente pueda generar lo que está generando".

En tanto, el administrador del recinto, Sergio Hidalgo, reconoce las denuncias de los vecinos, pero se escuda en el permiso concedido por el SAG. Respecto a la patente comercial, que le permitiría vender entradas y alimentos, dice que la ingresó en julio, el mismo día que los vecinos hicieron llegar la carta a la Municipalidad.

"La gente viene aquí a vivir una experiencia"

Para ingresar al lugar, quienes lleguen deben pagar $25.000 para visitar a los animales.

Al respecto, Hidalgo enfatiza que "yo no tengo sueldo, tuve que poner eso, algo simbólico, porque se hace algo que no se hace en ningún otro centro, la gente no viene aquí a ver un animal tras una reja, la gente viene aquí a vivir una experiencia y eso tiene un valor. A mí me da igual, podrían ser 100 (mil) y te aseguro que la gente los da".

La "experiencia" además da la oportunidad, por $15.000 adicionales, de interactuar con un tigre, una pitón y un serval, pese a que la ley se lo prohíbe.

Al respecto, Jorge Hernández afirma que "la Ley de Caza no lo permite, no hay permisividad para que un centro de exhibición ofrezca este tipo de servicios de poder interactuar con animales que están definidos como peligrosos, por lo tanto, es un incumplimiento, una falta".

Pese a un ultimátum de la Municipalidad para que su dueño abandone el recinto en septiembre, sigue la construcción de jaulas para nuevos animales, ya que el SAG decidió no revocar el permiso otorgado.

