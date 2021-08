Madre de víctima que sufrió agresión en Providencia: "Ese señor ha estado detenido 14 veces"

¿Qué pasó?

En estado de gravedad permanece un hombre de 33 años, quien la tarde del viernes sufrió una violenta agresión en un parque de la comuna de Providencia, luego que un sujeto en situación de calle lo atacara con un fierro mientras estaba sentado en una banca.

La víctima, de 33 años, fue golpeada en su cabeza sin provocación alguna, quedando con "fractura y masa cerebral expuesta", según informó la alcaldesa de la comuna, Evelyn Matthei.

Declaraciones de la madre de la víctima

Esta mañana, la madre del joven, María Eliana, se refirió a lo sucedido, asegurando que "este tipo de traumatismo te trae confusión, pérdida de conocimiento y muchas cosas más".

Pese a ello, manifestó que "todo está bien, todo va a seguir saliendo bien".

La mujer, además, hizo un llamado a tomar mayores resguardos para evitar este tipo de hechos: "Como sociedad, tenemos que preocuparnos. No es posible que una persona que no está sana, que no está en su sano juicio y que pueda ser violento con otros seres, esté libre".

"Ese señor ha estado detenido 14 veces", finalizó María Eliana, y es que tal como señala, el agresor ya había sido formalizado en varias oportunidades anteriores por otros hechos de violencia.

Alcaldesa Matthei condenó el hecho

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, condenó la agresión, y manifestó que "tenemos mucho temor en qué estado va a quedar la víctima, un hombre de 33 años. Hemos conversado con su hermana y con su madre. La situación es feroz".

"Sabemos que el agresor tenía antecedentes por portar armas cortopunzantes, y tenía antecedentes de violencia. Es una persona que claramente tiene algún tipo de problema siquiátrico, de salud mental grave", agregó.

Además, remarcó que "los alcaldes no podemos sacar a las personas en situación de calle contra su voluntad, no tenemos esas facultades y no sé si es delito o no, pero se armaría un escándalo si efectivamente se sabe de alguien que lo han sacado en contra de su voluntad. Y muchas veces tenemos también vecinos muy pendientes de ese tipo de derechos", comentó la edil.

