Dosis de refuerzo: Personas con antecedentes de trombosis pueden pedir Pfizer o Sinovac

¿Qué pasó?

Este miércoles el ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que las personas que tengan antecedentes de trombosis o riesgo de sufrirlas, pueden solicitar que su dosis de refuerzo de vacuna contra el coronavirus se realice con una fórmula diferente a la de AstraZeneca.

En algún minuto se suspendió el uso de AstraZeneca por extraños y poco habituales casos de trombos y trombocitopenia. Pero se tratan de efectos extremadamente poco habituales, por lo que la Agencia Europea de Medicinas aún respalda su uso de emergencia.

¿Qué dijo Paris?

"Lo que hay que hacer es pedirle al médico tratante que en una receta común y corriente escriba que por razones de que tuvo una trombosis, o está tomando algún medicamento especial, esta persona debe colocarse otra vacuna: puede ser Pfizer, por ejemplo, o incluso Sinovac", detalló el ministro.

Además, precisó que: "Una persona que esté tomando algún medicamento, que tiene que ver con problemas de trombosis, puede llevar su receta para no sacar su hora al médico".

"Ese es un trámite que la persona que va a inscribir en el momento de la vacunación lo ve y le otorga otra vacuna", explicó.

Rezagados

Paris también señaló que: "Hay aproximadamente 1.800.000 personas rezagadas, si tomamos en cuenta a la población en general. Si tomamos en cuenta sólo el grupo objetivo, que son 15 millones, obviamente la cantidad es mucho menor".

Al respecto, el Presidente Sebastián Piñera afirmó que con la dosis de refuerzo "estamos en una etapa en que tenemos que dar los últimos pasos", recalcando que más del 80% de la población está inoculada con dos dosis.

"Nos quedan 1.800.000 rezagados, y yo les quiero decir, de una vez por todas: ¿Cómo pueden ser tan porfiados de no comprender que, al no vacunarse, no solamente ponen en riesgo su vida, sino que ponen en riesgo la vida de todos los que están alrededor de ustedes; sus familiares, sus seres queridos, sus amigos, sus compañeros de trabajo?", sentenció.

Calendario de dosis de refuerzo

Desde esta semana se comenzó a inocular como refuerzo a los mayores de 55 años que recibieron la segunda dosis de la vacuna Sinovac entre el 1 y el 14 de marzo:

Miércoles 11 de agosto: Personas de 86 años y más.

Jueves 12 de agosto: Personas entre 82 y 85 años.

Viernes 13 de agosto: Personas entre 79 y 81 años.

Lunes 16 de agosto: Personas entre 75 y 78 años.

Martes 17 de agosto: Personas entre 72 y 74 años.

Miércoles 18 de agosto: Personas entre 70 y 71 años.

Jueves 19 de agosto: Personas entre 64 y 69 años.

Viernes 20 de agosto: Personas entre 55 y 63 años.

Adicionalmente, entre el 11 y 13 de agosto; y entre el 16 y 20 de este mes, obtendrán su dosis de refuerzo las personas inmunocomprometidas desde los 16 años, que cuenten con su esquema de vacunación completo hasta el 31 de mayo.

Todo sobre Vacuna coronavirus

Ver cobertura completa