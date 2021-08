Padre de menor imputado en Caso Valeria Vivanco: "Fue torturado para que se echara la culpa"

Los dos jóvenes imputados en el Caso Valeria Vivanco, funcionaria de la PDI que falleció en un operativo policial en la comuna de La Granja en junio de este año, fueron dejados en libertad el día de ayer por parte del Ministerio Público.

Luego de una extensa investigación, que se desarrolló por varias semanas, finalmente se determinó dejar con arraigo nacional y firma mensual a uno de los acusados, de 19 años años de edad. En paralelo, se decretó la sujeción al Sename para el otro joven, un adolescente de 17 años.

El padre del menor de edad conversó esta mañana con el matinal Mucho Gusto y entregó detalles acerca de lo ocurrido el día de suceso y las jornadas posteriores, acusando, incluso, agresiones por parte de efectivos de la PDI hacia los imputados.

"A mi hijo le pegaron, le pusieron corriente"

El hombre señaló en primera instancia que su hijo "está bien, igual está con un poco de shock, pero está bien. Tuvimos un reencuentro y estamos todos bien".

"Del primer minuto mi hijo dijo que era inocente y mi hijo me dijo: 'papá, nosotros atropellamos a la detective no más, pero no le pusimos ningún balazo, andábamos sin pistola'", comentó.

Tras un allanamiento en su domicilio, el primogénito del adolescente reveló que "tengo un niño de seis años y no miraron nada. Tengo una niña de 13 años. La PDI llegó y le quitó el teléfono a todos, le pegaron a mi yerno, a los tíos de mis hijos les pegaron. Buscaban la pistola y pistola no había".

"A mi hijo le pegaron, le pusieron corriente, le pegaron para que dijera la verdad... que se echara la culpa de quién mató a la policía. El hermano de la subinspectora le puso la pistola en la cabeza. Cómo se le ocurre ponerle la pistola a un menor de edad", manifestó.

De acuerdo a lo anterior, aclaró que el joven de 19 años y su hijo fueron "torturados" y que "les pusieron corriente para que se echaran la culpa ellos por la muerte de la PDI. Los trataron pero súper mal".

"A los dos les pusieron corriente, a los dos les pegaron y a los dos los torturaron", reiteró.

"Yo no conozco las amistades de mi hijo"

Por otra parte, el hombre accedió a contar los momentos previos y posteriores al suceso: "A mi hijo lo pasaron a buscar el domingo como a las 02:00 o 02:30 de la tarde más o menos. Lo pasó a buscar su amigo en el auto. Lo invitaron a comerse un asado, él salió, dice que iban llegando... salió de la casa y se encontraron".

El padre del menor afirmó que tras el hecho los jóvenes arrancaron de la escena "porque los iban a matar, porque se bajaron y les dispararon 'al tiro' en el auto. Se bajaron y les dispararon. En el auto hay como dos o tres balas por el lado de mi hijo que era copiloto".

Consultado por el vehículo donde se trasladaban los imputados, el hombre dijo que "yo desconozco qué se hizo en el auto. Lo único que sé es que a mi hijo lo pasó a un amigo. Mi hijo no tenía idea lo que hicieron en el auto anterior, desconozco al dueño del auto y toda la situación. Yo no conozco las amistades de mi hijo".

Agregó que "a mí (mi hijo) no me contó nada, con la que conversó fue con su mamá. Yo andaba fuera de Santiago. Cuando llegué yo en la tarde me encuentro con la sorpresa de que fue detenido por la Brigada de Homicidios de la PDI y ahí recién reaccionamos nosotros".

