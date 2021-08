Rodrigo Sepúlveda por el día del niño: Pide "darles tiempo" y rinde homenaje a los que no están

¿Qué pasó?

El conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, hizo una especial editorial este domingo 8 de agosto, por la conmemoración del día del niño.

El periodista mandó un gran saludo a todos los menores y sus padres y madres, a quienes les pidió darles tiempo a sus retoños, pero no olvidó a los menores que no están con nosotros.

¿Qué dijo Sepúlveda?

“Hoy se celebra el día del niño y la niña y quiero decir dos cosas. El día del niño es todo el año, no solo hoy. Y lo segundo, que le podamos regalar al niño algo que es invaluable, más allá del amor y el cariño, que es darles tiempo de estar y compartir”, dijo para comenzar.

Enseguida añadió que “como padres o madres, en una sociedad consumista y rápida, a veces algunos niños se crían solos y crecen en base a su experiencia... Por favor, regalemos tiempo. Es gratis, pero hay que dárselos”.

Prosiguió diciendo que “tómele la mano y vayan a la plaza, a comprar pan a conversar. ¡Hay que estar! Entender sus problemas, conversar, ver una película, sobre todo en pandemia, donde todos estamos pasando por tiempos complejos... Regalar tiempo es necesario, más a tus hijos y es la obligación como padre. Dale tiempo, enriquece tu vida y la de ellos”.

Pero no terminó ahí. “Cuando se celebra el día del niño, hay que pensar en los pequeños que se han ido en la pandemia, los que están desaparecidos y/o que han muerto. Yo no me voy a olvidar de Itan, Tamara, Tomasito, Catalina, Rubén, Matilde, Amanda, Melissa. No me voy a olvidar de ellos”, expuso.

“Mientras muchos lo celebran con felicidad, y así tiene que ser, muchos padres sufren al mirar al lado y sus pequeños no están. Ellos deben estar tristes, porque hubo infelices que por robar un auto mataron a ese pequeño... No nos olvidemos de ellos. Abrazo a los padres y madres de estos ángeles, que injustamente no están con nosotros”, cerró.

