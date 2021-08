Mujer dio a luz al hijo de su mejor amiga diagnosticada con cáncer: "Fue un momento mágico"

Sonia y Carolina son entrañables amigas desde hace más de 20 años, pero fue en 2011 cuando comenzaron a atravesar por uno de los momentos más controversiales de sus vidas.

Todo comenzó luego que a Carolina, recién casada y con el profundo deseo de ser madre, le diagnosticaran un agresivo cáncer de colon, enfermedad que derivó en la extirpación de sus ovarios y útero, lo que le impediría poder tener hijos.

Por esta razón, Sonia, tras pensarlo detenidamente, tomó la decisión de ayudarla, pero no de cualquier manera: "Ya, no importa, yo le paso mi útero", fueron las palabras de la mujer, cuya acción tuvo un emotivo final.

"Lo que le pasa a ella, lo siento yo"

Tras esta declaración de principios, siguieron largas conversaciones familiares, ya que primero había que convencer a su amiga y su marido.

En esta línea, Sonia señaló al matinal Mucho Gusto que "pasó casi un año y un día me invitó a tomar helado, nos sentamos en una banca y me dijo que me citó para decirme algo. 'Acepto que lleves a mi hijo en tu vientre'".





Así fue como el 30 de julio del 2016, Carolina y Mario se convirtieron en padres gracias al vientre subrogado de su mejor amiga: "Fue un momento mágico. Le dije que hicieramos un 'playlist' para poner música durante el parto. Nació con nuestra canción", indicó Sonia.

"Llevar la amistad a un nivel superior nos empezó a generar esta conexión. Lo que le pasa a ella, lo siento yo, y lo que me pasa a mí, lo siente ella", reveló.

La lucha de Sonia

Hace unos días, el pequeño cumplió 5 años y luego se reconoció, mediante el fallo del 2° Tribunal de Familia de Santiago, la maternidad de Carolina.

Tras superar este proceso legal, Sonia manifestó que "yo creo que esto es un acto de justicia para los niños y para la vida", pese a que todo lo que implica le generó diversos problemas, ya que para la Justicia era ella quién debía hacer ciertos trámites.

"Llegó un momento en que me sentí un poco sobrepasada porque estaba todo a mi nombre. Porque tuve que hacer los trámites a la Caja de Compensación, a comprar bonos, hacer cuestiones que me significaban un rol de mamá sin serlo".

"Mucha gente de mi familia no aceptó esta situación porque me decían que era una locura, que yo estaba regalando un hijo... el trato que recibí, hoy día lo entiendo con perspectiva, había mucha confusión y desinformación", contó.

Por último, expresó que "mi papá falleció el 98' y mi mamá no lo entendió nunca. Hoy día reconozco a mi madre como una persona que, a pesar de su arcaicos pensamientos, es una mujer que está tratando de entender la hija que le salió. En el momento, para ella fue súper impactante", concluyó Sonia.

¿Qué dice la ley?

La abogada de AML Defensa Mujeres, Daniela López, se refirió a este caso y explicó que "la regla principal para determinar la afiliación maternal, no paternal, es solo por el parto. Se entiende madre por el hecho de que ella tuvo el parto".

"En ese sentido, como los hospitales son capacitados en base a la regla más conservadora, no a los estándares internacionales, evidentemente el equipo médico lo que intenta hacer es entregárselo a quien tuvo el parto y no a quien sería la madre social, que sería Carolina", argumentó.

De acuerdo a lo anterior, expuso que "no había ninguna posibilidad de una acusación o delito acerca de ellos, pero sí podrían haberlo pasado muy mal acerca del cuestionamiento de quién era la verdadera madre por cómo entiende la institución y el Estado la maternidad".

"El Tribunal nos notificó de que están haciendo el trámite del último certificado que es para el certificado que pide el Registro Civil, que en cierto lugar es que la sentencia ya no se puede impugnar por nadie. Ahí el niño va a tener el apellido de su madre, se hace una segunda inscripción y Carolina aparece como madre legal de él", concluyó.

