Hombre de 24 años queda detenido al descubrirse que su pareja embarazada tenía 12 años

Juan Miranda-Jara, de 24 años, quedó detenido por la policía al aparecer en el Hospital Hillcrest de Oklahoma, Estados Unidos, con su novia embarazada, quien resultó ser una niña de 12 años de edad.

El sujeto llevó a la menor a la sala de partos y aspiraba a salir convertido en padre, pero los médicos alertaron a las autoridades la irregularidad y se lo llevaron esposado.

Miranda–Jara tiene antecedentes por el delito de abuso y con una fianza impuesta por un tribunal por un monto de 50 mil dólares; sin embargo se encontraba con la menor en el rol de futuro padre, detalla el portal RedUno.

Las autoridades en Oklahoma investigan el caso que no fue denunciado por nadie, aunque las leyes en ese estado de Estados Unidos son claras con respecto a la edad legal para consentir un acto sexual, que es a partir de los 16 años.

Ahora, el hombre enfrenta cargos de violación en primer grado en un tribunal de Tulsa. Un reporte de Fox 23 precisó que el sujeto parecía no entender el motivo del arresto y que solo se limitaba a decir que era el padre del bebé.

“Ellos entraron allí como cualquier otra pareja lo haría, emocionados de que nacería su bebé”, informó el portavoz de la policía local Danny Bean.

