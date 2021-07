Cuarto Retiro: Las posturas de diputados a favor y en contra de una nueva extracción del 10%

¿Qué pasó?

Este martes, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Marcos Ilabaca, confirmó la fecha en que se iniciará la tramitación de los proyectos que plantean la opción de retiro de fondos previsionales para los chilenos, en el marco de los efectos económicos producidos por el coronavirus.

En concreto, el diputado del PS manifestó que será el próximo 11 de agosto cuando se dé inicio a la discusión de los siete proyectos que, según señaló, van en la dirección de permitir extracción de dinero desde las cuentas individuales de las AFP, los cuales se diferencian según el porcentaje de este monto que se podría retirar.

Tras el anuncio, diversos parlamentarios del oficialismo y oposición expresaron su postura frente a la idea de un nuevo proceso de retiro de fondos AFP. También ministros de Estado expusieron sus consideraciones frente a las iniciativas.

Diputados de oposición

Marcos Ilabaca (PS)

Fuera de su condición de presidente de la Comisión encargada de la tramitación de las mentadas iniciativas, el diputado Ilabaca expuso su visión personal respecto al tema, frente a la pregunta de cómo votaría un proyecto de este tipo.

"Yo creo hoy día que el IFE no ha sido lo extensivo que se requería o se había prometido, en lo particular estoy por aprobar el retiro de fondos previsionales", manifestó.

Marcelo Díaz (Frente Amplio)

El diputado Marcelo Díaz, además de valorar que se ponga en tabla su proyecto titulado "Me retiro de la AFP", se mostró favorable a un cuarto retiro.

"Adelanto desde ya que mi voto es favorable al cuarto retiro, porque son muchos los mensajes de personas que hemos recibido, que pertenecen a ese grupo de chilenos y chilenas que nunca ha recibido apoyo del Estado", manifestó.

En esta línea, agregó respecto de estas familias, que "el IFE, si bien lo han recibido, sigue siendo insuficiente para mantener sus niveles de gastos. Y eso es lo que el Gobierno tiene que entender. Nos costó más de un año que el Gobierno se abriera a un IFE Universal, hoy tiene la facultad de prorrogar ese IFE Universal, yo espero que lo haga".

Diego Ibáñez (CS)

El diputado de Convergencia Social Diego Ibáñez, en tanto, se mostró más partidario de que haya un esfuerzo adicional por parte del Estado.

"Espero que la puesta en tabla de los proyectos sirva de presión para que el Gobierno extienda el IFE y para que se abra a medidas mucho más profundas que defiendan la economía nacional", sostuvo.

En este sentido, agregó que "creo que hay que aumentar el IFE y además aumentar el segmento de personas al cual se accede para que efectivamente sea universal. Pero seguir haciendo que los trabajadores paguen las crisis con sus propios fondos previsionales me parece que es un despropósito y que justamente esto no va a terminar en definitiva con el sistema de AFP".

Pamela Jiles (PH)

Por su parte, una de las autoras y principales impulsoras del cuarto retiro, la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles, agradeció la puesta en tabla de las iniciativas.

"El poner en tabla un cuarto retiro de fondos previsionales en la fecha indicada del 11 de agosto, hace posible que, acelerando el proceso legislativo, la gente pueda recibir eventualmente su propio dinero a fines de septiembre", manifestó.

Tras esto, agregó que "es muy importante que la senadora Yasna Provoste, antes de dejar la presidencia del Senado, se ponga a la cabeza de este cuarto retiro. La he llamado desde hace dos semanas a que asuma esa responsabilidad y lo reitero hoy. Es demasio necesario que la presión de la ciudadanía se haga efectiva para conseguir un cuarto retiro de los fondos previsionales".

Raúl Soto (PPD)

El diputado del PPD Raúl Soto fue otro de los parlamentarios que se mostraron favorables a la idea de un cuarto retiro de fondos.

"Nuestra bancada no tiene una postura oficial, no es un tema que hayamos conversado y acordado", comenzó señalando.

Posteriormente, aclaró que "personalmente creo que la gente nos está pidiendo este cuarto retiro, mucha gente cuando recorremos las comunas de nuestro distrito, en el caso mío la región de O'Higgins, nos dice que el IFE Universal más allá del debate sobre su extensión, es insuficiente, que siguen en un momento de crisis económica y social bastante profundo".

Alejandra Sepúlveda (FRVS)

La parlamentaria Alejandra Sepúlveda, del FRVS, realizó un llamado al Ejecutivo a ampliar el IFE Universal no solo respecto a la fecha de entrega.

En específico, la diputada habló de "un IFE hasta diciembre, pero además la posibilidad de incorporar un aumento en el IFE. Nosotros originalmente planteamos la posibilidad de tener un IFE en la línea de la pobreza, pero con un aumento del 30%, fundamentalmente por lo que está pasando en el costo de la vida, los alimentos, los medicamentos, la energía, el gas licuado, lo que la familia necesita cotidianamente".

Karol Cariola y Camila Vallejo (PC)

En una postura conjunta, las diputadas del Partido Comunista Karol Cariola y Camila Vallejo se mostraron a favor de legislar en dirección a un cuarto retiro.

En esta línea, Cariola aseguró su "absoluto respaldo a las medidas que se han presentado a través de proyectos de ley para poder dar curso a la posibilidad de tener un cuarto retiro en el trámite legislativo".

"Hasta ahora, lo que creemos es que esto tiene que ser una opción, de que las personas, las familias, los cotizantes, en relación con sus realidades, a sus necesidades, a sus particularidades, tienen que tener la posiblidad de retirar o el 10% o la totalidad de los fondos", dijo.

Diputados de Chile Vamos

Desde el oficialismo, en tanto, la mayoría de los parlamentarios es más cercano a la idea de que el Ejecutivo amplíe el IFE Universal, por sobre avanzar en un cuarto retiro.

Jorge Durán (RN)

Una de las excepciones es el diputado Jorge Durán, de Renovación Nacional, quien es impulsor de uno de los proyectos de cuarto retiro.

"Lo importante es que acá por fin se pone en tabla, por fin se da una fecha cierta de cuándo se comenzará a discutir. Hoy en día, la ciudadanía se pregunta qué va a pasar los últimos tres meses del año, donde solamente hay cobertura de un IFE y de ayuda hasta mediados de septiembre. Es necesario discutir esto", manifestó.

Sebastián Torrealba (RN)

El diputado Sebastián Torrealba, en tanto, insistió en la necesidad de ampliar el IFE, destacando que así se lo hicieron saber al Ejecutivo.

"Creo que lo importante aquí es acceder con recursos del Estado a las familias chilenas, no podemos seguir metiéndole la mano a los bolsillos a la ciudadanía, sino que debe ser el Estado el que debe ayudar a las familias a salir adelante. El IFE Universal ha demostrado ser una herramienta que funciona, que llega a la gran mayoría de los chilenos", sostuvo.

Jorge Alessandri (UDI)

El diputado UDI Jorge Alessandri rechazó la idea de un cuarto retiro y reiteró el llamado a aprobar su proyecto de retiro del 100% de los fondos para destinarlos a otros instrumentos de ahorro.

"Hoy llega un cuarto retiro con un IFE que está llegando a 15 millones de personas, con un millón de empleos recuperados, en que la actividad económica del país se ha recuperado a tiempos prepandemia", sostuvo.

Tras esto, preguntó: "¿cuál es la justificación? Evidentemente un plan metódico dirigido a desangrar los fondos de pensiones, lentamente, poco a poco, sin dolor aparente, para que el día que queden muy pocas personas y si es que llega a gobernar Chile dos de los tres posibles presidentes de la República, puedan tomar esos fondos y crear un sistema de reparto o nacionalizar o declararlos de interés nacional".

"Por eso nosotros más que el cuarto, en este contexto que no se justifica, seguimos intentando que se haga el 100%, que los chilenos puedan mover su plata de un bolsillo a otro bolsillo más seguro", cerró.

Karin Luck (RN)

La legisladora RN fue enfática en reiterar su rechazo a los proyectos que establezcan el cuarto retiro y emplazó a quienes lo respaldan.

"Yo he rechazado los tres (retiros) anteriores, salvo el que presentó el Gobierno del Presidente Piñera, pero yo siempre lo voy a rechazar, más hoy día, que al final esto parece un populismo previsional, y además parece que algunos tienen que subir en las encuestas a costa del cuarto retiro", sostuvo.

Francisco Eguiguren (RN)

El diputado Eguiguren, en tanto, también se mostró partidario de una extensión del IFE Universal por sobre un cuarto retiro de fondos. En este sentido, incluso hizo alusión al candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric.

"Creo que hay que terminar con esto de meterle la mano a los bolsillos a la gente para que resuelva sus propios problemas. Le hemos pedido al Gobierno en esa línea que extienda el IFE Universal al menos hasta diciembre. Es el Estado el que debe asumir ese rol", manifestó.

Tras esto, sostuvo que "desde Gabriel Boric hacia la derecha hoy estamos en la misma posición. El propio Boric lo dijo el otro día: 'Si existe un IFE Universal, no se requiere un cuarto retiro'".

Ximena Ossandón (RN)

La diputada Ximena Ossandón, por su parte, destacó que este no es el momento para avanzar en un cuarto retiro, aunque no descartó que en un futuro se pudiese legislar en su favor.

"Hoy tenemos un instrumento que realmente ha funcionado. Estamos en un minuto de la pandemia donde estamos avanzando con más libertades, tenemos también que reactivar la economía, pero también tenemos las consecuencias de lo que ha sido el retirar los fondos de las AFP: lo que ha pasado con el Fondo E, hoy el endeudamiento es más caro", expresó.

Tras esto, agregó que "me parece que hoy no está para un cuarto retiro, y se los digo como diputada y mujer que estoy siempre en terreno, cuando los temas se necesitan, los temas prenden muy rápidamente y hoy la gente está haciendo todos los esfuerzos, está recibiendo sus IFE y creo que es una muy buena alternativa continuar por ese camino y no ir por un cuarto retiro hoy".

