Rubilar por IFE Universal: "Si las condiciones no mejoran la herramienta existe para extenderlo"

Este martes la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, se refirió a una posible extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal hasta diciembre. Al respecto, reiteró que, de ser necesario, existe una herramienta para poder extenderlo aunque dependerá de la situación sanitaria.

"El Presidente ha dicho que vamos a acompañar a los hogares en esta pandemia todo el tiempo que sea necesario. Recordar que existe la herramienta y la atribución en caso de que las condiciones sanitarias y económicas sean malas poder extenderlo, como lo dijimos en el Congreso mientras se tramitaba", indicó la ministra.

En esa línea, reiteró que "si efectivamente, las condiciones sanitarias y socioeconómica no mejoran, la herramienta existe para poder extenderlo".

Sin embargo, planteó que "necesitamos reinyectar esos recursos para encontrar trabajo, para que las familias que lo están buscando puedan encontrar trabajo para que tengan un ingreso permanente".

"Creemos que el empleo estable, con seguridad social y bien remunerado, es la mejor política de protección social que existe y, por lo tanto, tenemos que poner muchos recursos ahí y eso es lo que va a anunciar en los próximos días el ministerio de Hacienda con el Presidente y el ministro de Economía, un plan robusto en materia de reactivación económica con un compromiso social", expresó.

Por otra parte, también se refirió a la discusión de un nuevo retiro de fondos de la AFP, señalando que "desde el ministerio de Desarrollo Social, queremos que la discusión de los fondos de las pensiones sean para eso, para poder mejorar las pensiones. Pensemos en las personas mayores que tiene una Pensión Básica Solidaria o una pensión con Aporte Previsional Solidario del Estado, que cuando termina la pandemia van a necesitar que sus pensiones hayan aumentado de forma permanente, porque el mejor bono que le podemos entregar a las personas mayores es una mejora en su pensión para siempre".

A través de sus ministros, el Gobierno insistió en rechazar la posibilidad que se tramiten en el Congreso los retiros de fondos de pensiones, acción que fue anunciada este martes y que abrirá la puerta a discutir tanto las iniciativas para una cuarta extracción del 10% como el del total de los dineros.

Para el titular de la secretaría general de la Presidencia, Juan José Ossa, estos avances no se justifican, sobre todo luego que el Ejecutivo anunciara la posibilidad de extender el Ingreso Familia de Emergencia Universal.

“Lo hemos dicho insistentemente, no ayudan a los chilenos, no ayudan a las pensiones, es el momento de mejorar las pensiones, existen transferencias directas a las familias que permiten darles tranquilidad y hemos dicho que no las vamos a abandonar en ningún momento”, dijo Ossa.

Teniendo en cuenta el IFE Universal, agregó: “Nuestro compromiso de siempre es ayudar a las familias en estos momentos difíciles momentos. No creemos que los retiros de fondos vayan en la línea adecuada, desde luego las ayudas a las familias se extenderán siempre tomando en cuenta cómo evoluciona la pandemia. Tenemos un gran desafío en cuanto a empleo, pero, lo hemos dicho, nunca abandonaremos a las familias”.

Por su parte, Patricio Melero, ministro del Trabajo, aseguró: “La vejez es una etapa dura de la vida y la vejez sin una pensión adecuada es más dura aún. Seguir debilitando las pensiones significa hipotecar una pensión a futuro tener un ingreso en una etapa de la vida en la que no se puede seguir trabajando”.

Para Melero, el tramitar nuevas extracciones de dinero desde las AFP es una acción que “no se justifica en los tiempos actuales que estamos viviendo”.

“Seguir sacando recursos, un cuarto retiro, cuando en paralelo estamos viendo una ayuda del Estado inédita en la historia del país, a través de un IFE y subsidios, creemos que sigue siendo una muy mala política pública”, dijo manifestando una pronta tramitación a la reforma de pensiones”, sentenció.

