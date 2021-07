Suspenden sesión de la Convención: Acusan que Gobierno no cumplió condiciones técnicas

¿Qué pasó?

Este lunes, los integrantes de la Convención Constitucional suspendieron la primera sesión de trabajo, acusando que no estaban las condiciones técnicas en las salas del ex Congreso Nacional para su correcta realización.

Según señaló el constituyente Jorge Baradit, la sesión se suspendió "hasta mañana, para dejar tiempo a que esta situación que debió haber estado resuelta hace seis meses, o cuatro meses, o una semana, se resuelva... es una señal más de la falta de interés de este Gobierno por empujar una Convención Constitucional que es urgente".

"Uno se pregunta qué hay detrás de estas demoras... las fechas estaban claras desde hace tiempo, uno se pregunta si esto es negligencia o no. El enlace que hay con el Gobierno es el ministro de la Segpres", dijo Beatriz Sánchez.

Micrófonos, pantallas, cámaras

Según detallaron, las fallas estaban relacionadas a que no funcionaban micrófonos, cámaras y otros elementos técnicos para efectuar de manera efectiva las sesiones de la instancia.

Respecto a lo anterior, Baradit manifestó que "simplemente no están funcionando las salas: no hay audio, no hay micrófonos, no hay cámaras, no hay pantallas".

"Por eso se juntaron en el plenario (los constituyentes) para poder tomar la decisión de qué hacer, por eso que los otros constituyentes están faltando a la verdad al decir que fue la sala la que permitió un aforo inadecuado, fue imprescindible para poder tomar una decisión", señaló.

Arturo Zúñiga

El constituyente de Chile Vamos y exsubsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, manifestó que "no estaban dadas las condiciones para poder trabajar, por lo tanto desconocemos por qué se nos envió la citación para trabajar a las 15:00 horas si no habían chequeado eso".

"Desconozco si la información que fue enviada por parte de la mesa fue corroborada o no con el Gobierno. Ahí tendrán que ver entre ellos y el Gobierno de quién es la responsabilidad de no tener habilitadas las salas", manifestó.

Desde RN responsabilizan a la mesa directiva

Paralelamente, el constituyente de RN Ruggero Cozzi fue enfático en apuntar a la mesa directiva, compuesta por la presidenta Elisa Loncon y el vicepresidente Jaime Bassa, como responsable de la situación ocurrida durante esta jornada.

'Yo lo que quiero pedir es que acá haya autocrítica, no podemos estar echándole la culpa todo el tiempo a terceros, al Gobierno, acá hay una mesa que tiene todas las facultades para llamar a sesión o no llamar, entonces asumamos como adultos las responsabilidades'.

Consultado sobre una eventual responsabilidad del Gobierno, el constituyente oficialista manifestó que 'son cosas que el Ejecutivo por cierto que tenía previstas, se les ofreció, hasta donde entiendo, hacer la primera sesión mañana, pero se insistió en hacerla hoy día y bueno, son decisiones voluntariosas sin mayor reflexión'.

