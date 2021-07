Amnistía para presos del estallido social: las diversas opiniones entre los constituyentes

Este jueves a las 15:00 horas, la Convención Constitucional se reunirá por primera vez para iniciar su trabajo formal, instancia en que se discutirá una eventual declaración a favor de una ley de amnistía o de indulto para los detenidos en contexto del estallido social.

Sin embargo, desde el pacto Vamos por Chile, han señalado estar en desacuerdo con esta declaración argumentando que esta materia no es competencia de la Convención.

Constituyentes a favor

Estos son algunos de los constituyentes a favor:

Isabel Godoy: “Es un compromiso que tenemos con las familias de los presos del estallido social. Para nosotros sí son presos políticos porque son jóvenes que salieron no con el fin de robar, sino terminar con años de abuso del neoliberalismo”, indicó a Mega Plus.

Alejandra Pérez: “Para mí es lo principal porque estamos aquí por eso, nosotros estamos en este proceso porque veníamos de una rebelión brutal que comenzó el 18 de octubre de 2019 y este proceso no se estaría dando si no fuera por eso”, señaló.

“La prisión se está ocupando en forma de castigo. Ahí hay una señal súper clara de que no nos podemos manifestar y no se está resguardando nuestro derecho a la manifestación”, agregó.

Daniel Stingo: “Las facultades son del parlamento con una ley de indulto, eso está más que claro, pero sí tú puedes hacer una declaración de intenciones en que, nosotros tenemos claros que llegamos a donde estamos por muchos de aquellos que están presos hoy. Tenemos claro que queremos una ley de indulto”, manifestó.

“Generalmente los procesos como este, que llegamos a una Convención Constitucional, son porque hubo un movimiento fuerte social. Eso trae como consecuencias algunos delitos y pasa en todas partes del mundo y siempre hay una ley de amnistía o de indulto, que lo que hace es que aquellos delitos que tienen relación directa con esto son amnistiados, porque es obvio”, afirmó.

Elsa Labraña: “A nosotros se nos mandató para venir aquí a hacer una nueva Constitución. Nosotros, los convencionales conscientes del proceso histórico que estamos viviendo no queremos cimentar esta nueva Constitución en base a la impunidad e injusticia”, sostuvo.

“El que tiene que hacer responsable en este momento es el Senado, ellos tienen que acelerar esta ley, ya sea de indulto o amnistía”, planteó.

Beatriz Sánchez: "Nosotros y nosotras como Frente Amplio estamos apoyando ese proyecto de indulto y si se puede hacer algo desde acá, porque sabemos que no tenemos competencias para una ley, pero si se puede hacer algo desde acá para ir promoviendo esa discusión y poniendo ese debate como principal lo vamos a hacer", afirmó.

Manuel Woldarsky: “¡Liberar a los presos de la revuelta! El parlamento debe aprobar el proyecto de ley de indulto ahora”, expresó en su cuenta de Twitter.

Giovanna Grandón “Tía Pikachu”: “Seguiré luchando hasta que la dignidad se haga costumbre y hasta que los presos de la revuelta estén libres”, declaró también en redes sociales.

Constituyentes en contra

Estos son algunos de los constituyentes en contra:

Cristián Monckeberg: “No me parece bien, no porque el tema no nos importe, el tema es súper relevante y delicado, pero no forma parte de las funciones de la Convención”, manifestó.

Ruggero Cozzi: “Yo me he manifestado siempre en contra por varias razones. Primero porque en Chile no hay presos políticos y eso lo han dicho los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales”, acotó.

“A nadie se le está persiguiendo por sus ideas. Las personas que han sido investigadas y que están con medidas cautelares, prisión preventiva, lo están porque un juez imparcial consideró que había evidencia de su participación en un delito”, subrayó.

Harry Jürgensen: “Nosotros estamos mandatados por la nación para hacer una nueva Constitución no para tratar otros temas, no para tratar temas que le corresponden al Congreso, por ejemplo, leyes de amnistía, nosotros no estamos para legislar eso”, planteó.

Marcela Cubillos: “Creemos que es bien lamentable que el primer tema para el cual se constituya la primera citación sea para tratar un tema para lo cual la Convención no tiene atribuciones”, explicó.

“En Chile no existen presos políticos. En Chile hay independencia de poderes, hay Estado de derecho y, por lo tanto, no estamos de acuerdo ni en el fondo ni en la forma”, sostuvo.

Luis Mayol: “La Convención sabe que eso es materia del parlamento, materia de ley de una que requiere iniciativa del Presidente de la República”, indicó.

“Firmar una declaración o una petición, es una cosa particular de un grupo que lo puede presentar y está en todo su derecho a hacerlo, pero el procedimiento de eso es a través de una ley con iniciativa del Presidente de la República”, agregó.

Rodrigo Álvarez: “Nosotros discrepamos que sea una de las atribuciones que tiene la Convención. Incluso hay una norma específica del articulo 135 que dice que la Convención no puede intervenir en ninguna materia de otro poder del Estado y esto es propio del Poder Judicial. Espero que el comportamiento de acá en adelante sea sensato”, manifestó.

