Diputados ingresarán interpelación al ministro Paris por manejo de la pandemia

¿Qué pasó?

Diputados de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados anunciaron que este miércoles ingresarán la interpelación al ministro de la cartera, Enrique Paris, por el manejo que se ha realizado en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, particularmente por el ingreso al país de la variante Delta.

"La interpelación al ministro Paris va a ser ingresada el día de mañana", afirmó el diputado Miguel Crispi (RD), presidente de la instancia.

¿Qué temas se tratarán en la interpelación?

"Esta interpelación no tiene que ver con el promedio de casos del día de ayer o de la última semana, sino con una situación general, donde hemos visto un Gobierno que ha abandonado a los trabajadores de la salud, que en particular nos preocupa lo que ha pasado con el ingreso de la nueva variante Delta y la ausencia de toda responsabilidad política en este Gobierno", detalló el parlamentario.

En ese sentido, señaló que: "La interpelación debería realizarse 10 o 15 días después de ingresada y no queremos entrar en una polémica sin sentido ni meternos en el barro sino realmente lograr lo que no hemos podido lograr hasta ahora, a lo menos en la comisión de Salud, de ir en profundidad de muchos temas que son muy importantes para la población".

"El rol del ministro de Salud ha sido negligente"

Por su parte, la diputada Karol Cariola (PC) recalcó que las medidas tomadas por el Gobierno han sido "insuficientes y tardías", asegurando que "es parte de la tónica del actuar de este Gobierno durante la crisis sanitaria".

"Nosotros, por lo mismo, estamos preparando una interpelación. Vamos a seguir avanzando en esa dirección. Creemos que el rol del ministro de Salud ha sido negligente, del Gobierno en su conjunto también. Lo lamentamos muchísimo porque las consecuencias de estos son las consecuencias sanitarias que hoy día tiene la población, donde hay vidas que se han perdido por no haber llegado a tiempo".

¿Es posible una acusación constitucional?

Respecto a si esta interpelación podría avanzar a una acusación constitucional, Crispi indicó que: "Tanto las interpelaciones como las acusaciones son herramientas que están a nuestro alcance y tenemos que ocuparlas con responsabilidad para que tengan su efecto".

"Necesitamos hoy día un espacio para poder poner temas en agenda, esperar tener algún tipo de respuesta razonable de parte de la máxima autoridad sanitaria y ahí veremos más".

"No descartamos la acusación constitucional"

En tanto, Cariola sostuvo que: "El ministro de Salud ha estado acomulando suficiente incluso para incluso evaluar una acusación constitucional. Yo debo reconocer que eso ha estado dentro de la conversación".

En ese sentido, señaló que se realizó un oficio donde se cuestiona "por qué no se cumplieron los protocolos sanitarios con la persona que ingresó con la variante Delta. Nos llama la atención que en estado de excepción no estuvieran cerrados los accesos al país, creemos que es una situación de negligencia clara y absoluta, y el ministro de Salud y el Presidente de la República tienen que dar explicaciones. Es por eso que vamos a ir por la interpelación, queremos escuchar sus explicaciones, pero no descartamos la acusación constitucional".

