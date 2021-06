Cuenta Pública: Experto asegura que ninguno de los proyectos de ley anunciados serán aprobados

Continúa el análisis al discurso del Presidente Sebastián Piñera de este martes, en el marco de su última Cuenta Pública al mando del país, de cara al término de su gestión, en marzo de 2022.

Durante sus palabras, el Mandatario dedicó largos pasajes a realizar anuncios de diversa índole, los cuales se materializarían en caso de que sean apobados los proyectos de ley que enviará al Congreso.

Discurso extenso

Para Mauricio Morales, analista político y académico de la Universidad de Talca, se trató de "un discurso innecesariamente extenso, y también le va a pasar la cuenta nuevamente en términos de credibilidad al Presidente".

Lo anterior, según señaló el experto en Mega Plus, debido a que "ninguno de los anuncios que hizo respecto a enviar proyectos al Congreso para realizar reformas de todo tipo, ninguno va a ser aprobado".

Palabras de Provoste

En esta línea, agregó que Piñera "además tiene encima a la oposición. Es cosa de recordar las palabras de Yasna Provoste, quien no habló como presidenta del Senado, habló como líder de la oposición".

"Por lo tanto si es que el Presidente no accedió a este incremento en el 30% del IFE se va a encabritar esa oposición y en un contexto electoral la polarización también va a aumentar", sostuvo.

"Cosas que no se concretan"

A propósito del anuncio respecto a un nuevo Ministerio de Seguridad Pública y a enviar un proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, concordó con Morales.

"Son de estos anuncios que efectivamente no tienen mucha cabida en una cuenta, porque son cosas que no se concretan, no tienen posibilidad", sostuvo.

"Voy a hablar del 5G a propósito del tema de la ciberseguridad y la extensión de Internet, en fin, un conjunto de cuestiones que no son propias de lo que uno esperaría en una Cuenta Pública, que son el detalle que podría obviarse para hacerlo público", agregó.

Finalmente, Moreno sostuvo que "creo que ahí habla de este intento del Presidente, de un personalismo que le aflora constantemente".

