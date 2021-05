Arresto domiciliario parcial para excarabinero acusado de empujar a adolescente al río Mapocho

¿Qué pasó?

Este martes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó arresto domiciliario parcial para el excarabinero Sebastián Zamora, acusado de empujar a un adolescente del Puente Pío Nono.

Cabe señalar que Zamora fue formalizado por el delito de homicidio frustrado, por su eventual responsabilidad en la caída del adolescente al lecho del río Mapocho en el contexto de manifestaciones.

Estaba con arresto domiciliario total

El exuniformado se encontraba con arresto domiciliario total, en el marco de la investigación por la caída del adolescente.

Lo anterior, luego de que la 11° Sala de la Corte de Apelaciones ratificara la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que revocó la prisión preventiva.

El defensor Alejandro Peña, quien representa al exuniformado, explicó que "la Corte consideró de manera unánime que variaron los antecedentes que se tuvieron a la vista al momento de decretar la máxima de las cautelares y, por tanto, mantenerlo privado de libertad en esta etapa del proceso, era excesivo".

"Que se recupere pronto"

En el contexto de un reportaje del caso emitido por Mucho Gusto el 9 de marzo, Zamora envió un mensaje a la madre del adolescente, Daisy Alvear.

"Le pido perdón por el daño causado, por el daño físico y psicológico. Que se recupere pronto para que pueda hacer las cosas que más le gusten".

Además, sostuvo que "no se olvide que todos cometemos errores a veces y quizá mi error fue no bajar (a ayudarlo) o haber hecho las cosas de distinta forma, haber hecho vista gorda, no sé qué otra cosa podría haber pasado”.

"Nada justifica lo que le hicieron"

En tanto, la madre del afectado manifestó "qué quiere que le diga... No quiero hablar bajo la rabia. Nada justifica lo que le hicieron".

"Mi hijo no está bien, contestándole a él lo que dice. No está bien y tiene para rato para estar bien. Mi hijo era futbolista, tenía hartos planes", expresó.

"Estudiar, tampoco todavía. Sus muñecas se le caen si se saca los inmovilizadores", relató en aquel entonces.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

