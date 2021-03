Este martes el matinal de Mega, Mucho Gusto, emitió un reportaje con los protagonistas del caso Pío Nono, hecho ocurrido el año pasado cuando Sebastián Zamora, ahora excarabinero, empujó por el puente a un menor de edad durante una manifestación.

En ese contexto, Zamora envió un mensaje a la madre del adolescente, Daisy Alvear, donde entre otras cosas, le pidió perdón.

"Que se recupere pronto"

“Le pido perdón por el daño causado, por el daño físico y sicológico. Que se recupere pronto para que pueda hacer las cosas que más le gusten”, comenzó diciendo Zamora.

Agregó además en el mensaje, “que no se olvide que todos cometemos errores a veces y quizá mi error fue no bajar (a ayudarlo) o haber hecho las cosas de distinta gorda, haber hecho vista gorda, no sé qué otra cosa podría haber pasado”.

“Soy creyente de que todo pasa por algo y quizá este golpe nos sirvió a antes para cambiar el chip un poco y hacer una retroalimentación y ver qué cosas estamos haciendo mal y qué cosas estamos haciendo bien”, indicó.

"Nada justifica lo que le hicieron"

Por otra parte, Daisy manifestó: "Qué quiere que le diga...no quiero hablar bajo la rabia. Nada justifica lo que le hicieron".

"Mi hijo no está bien, contestándole a él lo que dice. No está bien y tiene para rato estar bien. Mi hijo era futbolista, tenía hartos planes", expresó.

"Estudiar... tampoco todavía. Sus muñecas se le caen si se saca los inmovilizadores. Nos queda mucho y escuchar a veces a mi hijo, pucha, que no sé, le ha tocado a veces que no puede abrir una bebida, entonces (me dice) ‘mamá no puedo’ y nos miramos y lloramos", relató.

