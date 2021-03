¿Qué pasó?

A más de cinco meses del polémico operativo policial que terminó con un joven en el lecho del río Mapocho tras ser embestido por un funcionario de Carabineros desde el puente Pio Nono, por primera vez la víctima contará su versión de los hechos.

Se trata de un acontecimiento inédito, porque lo hará de manera pública en una conversación con el matinal Mucho Gusto. Anteriormente, solo había entregado su testimonio a efectivos de la Policía de Investigaciones, los que están liderando las diligencias para esclarecer lo sucedio.

Por su parte, en la entrevista exclusiva del programa de Mega también participó el exuniformado imputado por lo ocurrido, Sebastián Zamora, quien insistió en que no quiso empujar al menor de edad, pero entregó un antecedente poco conocido hasta ahora.

¿Qué dijo Zamora?

En diálogo con la periodista Paulina De Allende-Salazar, el otrora funcionario policial señaló que "jamás quise empujarlo, estoy segurísimo (...) aún tengo la imagen en mi cabeza de cómo cae, de verlo caer".

En ese sentido, Zamora cuenta que minutos antes que ocurriera la caída del adolescente, "mi teniente me dice 'ya, ahora, a arremeter'. Yo salgo corriendo y me voy directo hacia él a detenerlo".

La periodista le cuestiona: "Tú dices que no es que te hayan dado la orden de detener a alguien en concreto", a lo que el imputado responde que "no". Ante ello, el entrevistado aclara que "arremeter es avanzar, despejar y, en lo posible, detener a las personas que estén causando desórdenes públicos".

"Mírame, hombrecito pa' la hue'... ¿estamos?"

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de octubre de 202, cuando un piquete de Carabineros inicia la maniobra de dispersión de los manifestantes. Las imágenes muestra cómo Zamora corre en forma diagonal hasta la baranda del puente, donde impacta con el menor que terminó cayendo al lecho del río.

Tras esto, el uniformado se asoma por la baranda y mira hacia abajo junto a parte del piquete, hasta que uno de sus compañeros se acerca y le dice: "Tranquilo, tranquilo, tranquilo".

Posteriormente, los efectivos se alejan del lugar para reagruparse. Es ahí donde Zamora comienza a repetir: "Lo maté, lo maté", mientras camina. Uno de sus compañeros le dice: "Mírame, hombrecito pa' la hue'... ¿estamos?".

"Se está desangrando", señala el imputado, recibiendo palabras de calma por parte de otros carabineros. "Lo trataste de agarrar y se te cayó, ¿ya?", señala uno de ellos, a lo que Zamora responde: "Sí".

¿Qué dijo la madre del menor?

La madre del menor, Daisy Alvear, también se entrevistó con la reconocida periodista de Mucho Gusto. Sobre los primeros días tras el accidente, la mujer recuerda que vio a su hijo "muy mal. El médico me dijo 'pudo haber sido peor, porque pudo haber estado quebrado entero o haber muerto, pero te reconoció'".

"Yo sabía que mi hijo iba a las marchas. Yo siempre me quedaba con miedo cuando él iba a las protestas", cuenta, agregando que ya sabe que el menor fue registrado haciendo desórdenes públicos.

"Yo sabía que mi hijo tenía esas conductas (...) a pesar de lo que él hizo ahí, no les da derecho haber hecho lo que hicieron con él. No le pegó a nadie, no le hizo daño a nadie", concluyó.

El testimonio exclusivo del adolescente será emitido este martes en el matinal Mucho Gusto. Por primera vez entregará su versión de los hechos de manera pública.

