El 2 de octubre pasado, a través de un llamado telefónico, Daisy Alvear se enteró que su hijo de solo 16 años figuraba en todos los medios de comunicación tendido sobre las aguas del río Mapocho. En ese minuto ella no sabía si estaba vivo o muerto.

Durante esa tarde, en el marco de manifestaciones que se realizaban en el sector, el joven fue embestido por el ahora excarabinero Sebastián Zamora, cayendo desde el puente Pio Nono. Ningún funcionario policial prestó ayuda en el momento.

Los protagonistas del suceso, tanto el exuniformado, como la madre del menor, entregaron su versión sobre los hechos al matinal Mucho Gusto, que este lunes dio a conocer un adelanto de lo que será exhibido este martes. En esa jornada, también se verá lo que dijo el adolescente lesionado.

¿Qué dijo la madre del menor?

"Casi muero, mal. Fue terrible verlo, porque estaba lleno de sangre. Él me hablaba súper lento, de primera no me habló mucho, pero después como que me empezó a hablar súper lentito y eso me asustó, porque él no podía hablar", señaló Alvear al equipo liderado por al periodista Paulina de Allende-Salazar.

"Lo vi muy mal, de hecho el médico me dijo 'pudo haber sido peor, porque tu hijo pudo haber estado quebrado entero o haber muerto, pero te reconoció'", añadió.

Tras señalar que siempre que su hijo salía a marchar ella quedaba con miedo, la mujer se refirió a las imágenes donde se ve al joven golpeando un carro policial con un palo.

"Sabía. A pesar de lo que él hizo, no les da derecho a lo que hicieron con él. No le pegó a nadie, no le hizo daño a nadie", sostuvo.

"Él quiere expresarse"

Finalmente, la mujer confirmó que dará autorización para que su hijo entregue su versión al matinal de Mega.

"Él igual quiere expresarse, él quiere que salga de su boca, porque también lo han juzgado harto, entonces yo creo que sí, que si él quiere hablar ahora, que hable", cerró.

¿Qué dijo el excarabinero?

Sebastián Zamora, en tanto, también entregó su versión del hecho, descartando que hubiera intención de hacer caer al joven hacia el río Mapocho.

"Salgo corriendo y me voy directo hacia él a detenerlo", manifestó el uniformado, explicando que "arremeter es avanzar, despejar y en lo posible detener a las personas que estén causando desórdenes públicos".

Consultado sobre si quiso empujar al menor de edad, Zamora señala que "no, jamás, segurísimo (...) Yo creo que aún tengo la imagen en la cabeza de cómo cae, de verlo caer".

