En las últimas horas se dio a conocer una importante información acerca de Francisco Martínez, joven malabarista que falleció tras ser baleado por un efectivo de Carabineros en Panguipulli, región de Los Ríos.

Si bien en un principio se pensaba que no tenía familiares o amigos cercanos -debido a que nadie se había referido a su deceso- ahora apareció su propia hermana, que, además, entregó un particular dato personal.

¿Qué dijo Rocío?

En conversación con CHV, Rocío Caviedes, dio a conocer detalles sobre la vida que llevaba Francisco, asegurando que "le gustaba conocer, caminar y no molestaba a nadie".

A su vez, expresó que "se mantenía solo, jamás me llamó para decirme que necesitaba dinero para vivir, porque él trabajaba con su malabarismo y artesanía".

Respecto al procedimiento policial, dijo que "no le gustaban los teléfonos, no le gustaba nada, por eso no había renovado el carnet, lo había perdido y cuando el carabinero le pregunta por el carnet, él no lo tenía y no es que lo estuviera negando o no quisiera pasarlo, es que no lo tenía".

"Pancho tenía una condición psiquiátrica, pero no era violento", añadió Rocío, quien explicó que su hermano tenía esquizofrenia.

Sobre el fallecido artista callejero también se refirió el alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, quien destacó que "era una persona muy tranquila... que él haya tenido una relación con los vecinos de Panguipulli, eso también lo sé, y también sé que era una persona muy pacífica".

Su parentesco con joven que cayó al Río Mapocho

Eso no fue todo, ya que tras una serie de especulaciones, Caviedes afirmó que su hermano era tío del adolescente que cayó al río Mapocho en octubre del 2020.

"Pasar por lo mismo dos veces es súper fuerte", señaló la mujer, quien se refirió con profunda tristeza a lo ocurrido.

Agregó que "estamos shockeados, porque nadie iba a pensar que nos iba a pasar dos veces lo mismo con carabineros, pero ahora Pancho murió".

Ver cobertura completa