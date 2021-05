¿Qué pasó?

La Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) indagan el hallazgo de vestimentas que corresponderían a Thiare Elgueda, joven desaparecida desde noviembre del año pasado en Copiapó.

La noticia fue dada a conocer en un comunicado, donde se detallan los trabajos que se realizan en el marco de este caso en el norte del país.

¿Qué dijo la Fiscalía?

De acuerdo a lo informado por la vocera de la Fiscalía Regional, Rebeca Varas Guevara, inmediatamente se dio aviso al fiscal de turno y a la propia PDI para "confirmar o descartar" si las prendas tienen alguna relación con la mujer.

La persecutora aseguró que "profesionales de la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía Regional se encuentran con familiares de la joven a fin de colaborar en todo lo que ella y su familia requieran".

"Rebeca Varas solicitó a la comunidad no intervenir en estas diligencias ni hacer circular información no confirmada para no entorpecer el trabajo que se realiza en estos momentos por parte de la Fiscalía y la PDI", se comunicó.

Desaparición de Thiare

El pasado 2 de noviembre de 2020 se registró la desaparición Thiare Elgueda, joven de 19 años, que tras estar en Copiapó en una casa junto a su madre tenía previsto ir a visitar a una amiga en Caldera, pero desde que emprendió el rumbo se perdió completamente su rastro.

"Mamá, voy a ir a Caldera, y voy a regresar mañana", relató Evelyn Acuña, su madre, sobre la última conversación que tuvo con su hija, agregando que su idea era regalarle un televisor a una amiga que vive en esa localidad.

En tanto, el 30 de abril, diligencias llevaron a tener en la mira a un auto particular que pasó por el sector de la Hacienda San Pedro la noche que desapareció la joven.

