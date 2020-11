El pasado lunes 2 de noviembre la joven Thiare Elgueda Acuña, de 19 años, tenía previsto un viaje a Caldera, pero desde que tomó rumbo hacia el terminal de buses su rastro se perdió completamente en la zona de Chanchoquín, un sector agrícola de la Región de Atacama.

Ante la situación, su familia comenzó su búsqueda, mientras que Carabineros y la PDI por orden de la Fiscalía de Copiapó, activaron diligencias para dar con el paradero de la joven que tenía previsto visitar a una amiga.

Mensaje a su amiga y cambio de auto

En las horas previas a su desaparición, su madre la acompañó a un centro de estética, donde la joven le comentó sus planes. "En la tarde me dijo: 'Mamá, voy a ir a Caldera, y voy a regresar mañana'", indicó Evelyn Acuña al matinal "Contigo en la Mañana", agregando que su idea era regalarle un televisor a una amiga que vive en esa localidad.

A las 21:00 horas Thiare, que estaba en la casa de una prima, solicitó un transporte vía aplicación para trasladarse al terminal de buses. Sin embargo, el auto no la esperó.

Ante la situación, pidió un segundo vehículo mediante aplicación. "(Su prima) me dijo que la fue a buscar otro Uber, pero ella no vio el auto, no vio la patente o el modelo", relató la madre de la joven.

Thiare envío mensaje a su amiga

Ante incertidumbre sobre el paradero de la joven se rastrean todo tipo de datos que ayuden a dar con su paradero, como fue el caso de un mensaje que Thiare le envió a su amiga para avisarle que la visitaría.

"Desde esa pista empezamos a buscarla y rastrear el sector. Hay algunos antecedentes que se manejan, pero nada es certero”, sostuvo Mario Acuña, tío de Thiare.

La madre, en tanto, contó que la joven actualmente "vive la mayor parte del tiempo en Caldera. Ahora como había terminado con su pololo, ha estado más en Copiapó".

De momento continúa la investigación liderada por la PDI apuntado a la revisión cámaras del sector donde fue vista por última vez, además de realizar entrevistas a familiares y amigos de Thiare.