Margarita Vásquez, madrina y tía de Emilio, el niño de 12 años que fue asesinado en Longaví, región del Maule, pidió justicia por el menor, el día que ocurrió la audiencia de formalización de dos presuntos involucrados en el hecho.

Es más, parte de la familia del pequeño protestó por lo sucedido, bajo una lluvia torrencial que arreció en el lugar.

¿Qué dijo Margarita?

“Queremos justicia, que nada quede impune. La puerta giratoria siempre favorece a los asesinos. Mataron a un buen niño”, dijo visiblemente afectada.

Agregó que “no puede seguir pasando lo mismo. Los niños no se tocan, no se matan. Esto le pudo pasar a cualquiera, pero no se imaginan lo que le pasa mi hermana... Si estamos parados en Linares es porque no tenemos el cuerpo de nuestro niño para velarlo y lo único que queremos es que esos desgraciados, que están confesos, paguen por las barbaridades que le hicieron a mi sobrino”.

La mujer también expuso que “no queremos que le den ocho años y luego salen a los pocos años con beneficios. Estos tipos tienen antecedentes penales. No vamos a parar de exigir justicia y todo Longaví nos apoya”.

Aparte de hacer un llamado al Presidente Piñera, Margarita pidió que se termine la llamada “puerta giratoria”.

“Cómo no va a existir gente capaz de hacer justicia, son tantos casos... Ahora nos tocó a nosotros y es un dolor muy grande. Mi bebé era un niño muy tranquilo y lo mataron por maldad. Se ensañaron con él, por lo mismo pedimos que les den castigos ejemplares”, cerró.