En este Día del Trabajador, son muchas las personas que aprovechan la jornada para descansar de sus labores semanales.

Este no es el caso de Felipe, que se encuentra cesante hace bastante tiempo y que actualmente tiene un emprendimiento de legumbres en una feria de Ñuñoa.

En medio de un móvil transmitido en Meganoticias Alerta, el hombre detalló su situación y admitió que, pese a haber egresado de ingeniería comercial hace unos años, no ha podido desenvolverse como profesional en esa área.

Sin embargo, al parecer eso terminó hoy, ya que al dar a conocer su caso, Felipe recibió el llamado de una persona que se interesó en su historia y que quiso ayudarlo inmediatamente.

"Me ha sido muy difícil encontrar trabajo"

En conversación con Rodrigo Sepúlveda, el hombre señaló que "no sé si las autoridades tengan que ayudar aquí. Lo que sí, me gustaría que la gente que está a cargo de la contratación de personas no nos deje de lado porque tenemos más de 40 años".

"Me ha costado principalmente que sea considerada mi experiencia para trabajar. Yo lamentablemente nunca me dediqué a un área específica. Yo soy ingeniero comercial de profesión, decidí estudiar a los 42 años, egresé a los 46 y de ahí me ha sido muy difícil encontrar trabajo", explicó.

Al contacto se sumó Ramón Rodríguez, gerente general de Trabajando.com, quien expuso: "Yo invito a Felipe a que pueda asesorarse con algunos de nuestros consultores que están disponibles y que pueden hacer gratis una consultoría de empleabilidad".

"Me invade la emoción"

En medio de la charla, Sepúlveda afirmó que el gerente general de Embotelladora Metropolitana se contactó con él para transmitirle a Felipe un ofrecimiento de trabajo en su área de ventas, lo que provocó que el emprendedor se emocionara.

"Gracias Rodrigo... me invade la emoción, de verdad", expresó el hombre, quien no pudo contener las lágrimas tras la noticia.

Sepúlveda no se quedó allí y aclaró que "me piden tus datos, tu currículum, así que con Antonia (periodista en terreno) nos coordinamos, porque acá me acaba de escribir él. Yo no lo conozco, pero me escribe acá (muestra su teléfono). Se llama Marco Orellana".

"Qué alegría de noticia en un 1 de mayo, de verdad que sí. Muchas gracias Rodrigo", agregó Felipe.