¿Qué pasó?

En su habitual comentario de cada fin de semana, el conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, se refirió a la reunión que mantuvo el Presidente Piñera con los líderes del Senado y la Cámara de Diputados ayer viernes en La Moneda.

El periodista hizo hincapié en las reacciones que generó esta iniciativa y fue certero en plantear que no se trató de una "cocina", como se especuló en algún momento.

"Lo de ayer puede ser un paso adelante"

El comunicador señaló en pantalla que "lo de ayer puede ser un paso adelante, puede ser un paso para empezar a reflexionar, a unirse".

"Cuando se hablaba de cocina ayer... Cocina quiere decir que lo están negociando dos, tres o cuatro personas encerradas. A mí me hizo cierto sentido, pero cuando veo al presidente, a la presidenta del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, dije, 'si esto lo hacen públicamente después me parece que no hay cierto tiempo de negociación entre cuatro paredes'", explicó.

Asimismo, sostuvo que "me terminé de convencer cuando Yasna Provoste se junta con Bárbara Figueroa, porque mi gran duda era si este cónclave o reunión no iba a tener más actores sociales, me parecía que sí era cocina, que sí era muy propio de lo que estamos acostumbrados a la política en nuestro país".

"Cuando se da esta reunión con la presidenta de la CUT digo 'aquí ya se abre esto'. Es algo que nos permite ir metiendo más actores sociales. Aquí tienen que estar las pymes, la cultura y la sociedad chilena representada", manifestó.

"No es cocina"

En tanto, el periodista afirmó que "tenemos una semana, y me encanta que se hayan puesto plazo. Una semana para lograr lo que venimos hace meses pidiendo, esa renta universal (...) Desde el inicio tendría que haberse hecho esto, y no con bonos pequeños, que terminaban siendo aspirinas. Lo que se necesita es una solución".

"La gente en nuestro país necesita acción. La reunión de ayer es un gran paso. No es cocina porque estaba la reunión final con la presidenta de la CUT y eso a mí me da más esperanzas de que se está escuchando a los trabajadores de nuestro país", sentenció.