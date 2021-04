¿Qué pasó?

Durante la tarde de este martes el candidato presidencial por Renovación Nacional, Mario Desbordes, cuestionó el ingreso del requerimiento al Tribunal Constitucional contra el tercer retiro del 10% por parte del Ejecutivo: “Creo que mi Gobierno comete un error”.

¿Qué dijo Desbordes?

El abanderado RN sostuvo que “si el Tribunal Constitucional resuelve bloquear este proyecto, el derrotado no va a ser el diputado, diputada, o candidato, es la gente de clase media, son quienes no están recibiendo las ayudas del Estado, o no es suficiente”.

“Los recursos estatales son limitados, mi Gobierno ha hecho un gran esfuerzo y lo valoro”, dijo Desbordes.

Sin embargo, señaló que “el Gobierno debe reconocer que ese gran esfuerzo no les está llegando a todos, incluyendo a miles de pymes que están desesperadas”.

"Está cometiendo un tremendo error””

El exministro se dirigió a las autoridades: “Invito a mi Gobierno a reflexionar, todavía hay tiempo”.

“Que patrocine el proyecto, arregle el proyecto, que la gente pueda reponer el dinero y así no afectar su pensión futura, que es el gran problema, pero no lo bloquee”.

“Nadie quisiera que la gente arreglara esto sacando plata de sus bolsillos, pero no hay otra alternativa. Por eso valorando los esfuerzos del Gobierno, creo que se está cometiendo un tremendo error”, finalizó Desbordes.

Ver cobertura completa