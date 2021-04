Al respecto, el veterinario Sebastián Jiménez, aseveró que "es una irresponsabilidad del veterinario si es que es, porque al parecer habría posibilidades que esta persona no fuera veterinario y es insólito que base la vacunación en un paper".



Sobre si es efectiva en humanos una vacuna que está destinada para perros, el especialista afirmó que "si me inoculan con una vacuna para perros de alguna forma voy a producir una respuesta inmune, pero que me proteja de una enfermedad, no lo sé".



En cuanto a la peligrosidad que puede generar este medicamento animal aplicado a personas, Jiménez aseveró que "inocuo de ninguna forma, pero como no hay investigaciones no lo puedo asegurar porque es una vacuna hecha. Si esto fue el año pasado, quizá ya pasó, pero pueden tener reacciones alérgicas a futuro".