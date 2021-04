Tras iniciarse el proceso de postulación al Bono Clase Media este sábado, varios usuarios manifestaron su malestar en redes sociales por no calificar para este beneficio.

“No cumple con los requisitos para acceder al Bono Clase Media”, se les indicaba a través de un mensaje que además tenía una equis en rojo.

Tras las críticas, el Servicio de Impuestos Internos se encuentra en proceso de cambio del texto por uno más amigable para quienes resulten rechazados.

Ahora el mensaje para pensionados por invalidez o vejez, es el siguiente: “Según nuestros registros usted no tiene una pensión de invalidez o vejez que le permita acceder al Bono Clase Media para pensionados, de acuerdo a la Ley N° 21.323”.

“Para saber si puede acceder a otros beneficios de la Red de Protección Social, lo invitamos a visitar www.reddeproteccion.cl”, agregan.

Además, explican que “si usted considera que la información no se ajusta a su realidad, lo invitamos a presentar un reclamo para que su situación sea revisada”.

Sin embargo, para el resto de los postulantes continúa apareciendo el mensaje anterior, aunque con el paso de las horas también debería cambiar.

"No comunicamos de la forma que debíamos"

Al respecto, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, explicó en Mucho Gusto que “yo personalmente siento efectivamente que en esa imagen (con la equis) nosotros no comunicamos de la forma que debíamos, y eso ha sido muy criticado y muy conversado”.

“Nosotros deberíamos haber puesto ahí que no cumple tal vez con los requisitos del diseño que tuvimos, pero usted puede apelar, pero si usted no califica tal vez puede ingresar al Ingreso Familiar de Emergencia o al Fogape y si no califica, bueno, déjenos cuáles son sus condiciones para nosotros revisar por qué usted queda fuera y qué vamos a hacer con usted”, indicó.

Asimismo, planteó que “podríamos haber comunicado, sobre todo en este ambiente de tanta desesperanza, de otra forma”.

Cabe señalar, que la secretaria de Estado informó que hasta el momento van 1.600.000 solicitudes aceptadas mientras que se han recibido 240 mil apelaciones.

Revisa sus declaraciones

Ver cobertura completa