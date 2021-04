¿Qué pasó?

El candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, ha sido blanco de críticas tras proponer un concurso internacional para traer "mejores profesores de afuera", con el objetivo de mejorar el nivel de la educación en el país.

El exministro de Hacienda expuso en CNN su idea, la cual calificó de "audaz", y también aseguró que “tenemos un problema de calidad de los profesores”.

Los dichos de Briones

Consultado respecto a sus planteamientos en el ámbito educacional, el exjefe de la cartera señaló no estar criticando a nadie, "estoy simplemente constatando que para entrar a Pedagogía no estamos capturando los mejores puntajes", refiriéndose a las pruebas de selección para entrar a la universidad.

En este sentido, planteó que para mejorar este aspecto se debe "incentivar que los mejores puntajes vengan a Pedagogía, pagándoles un sueldo mientras estudian, ir mejorando las rentas cuando sean profesores".

En la misma línea continuó: "¿Por qué no abrimos un concurso internacional para traer a los mejores profesores de afuera? Hemos hablado de inmigración. ¿Por qué no hacemos lo que hacen los países que más admiramos y dicen ‘oye, ¿qué capacidad me falta en Chile?’. Hagamos un concurso, gastemos las lucas que necesitemos, para traer a los mejores profesores a nuestras escuelas".

Críticas a Briones

Tras sus declaraciones, el precandidato a La Moneda desató la molestia del Colegio de Profesores, gremio que mediante redes sociales respondió con una irónica pregunta.

"¿Por qué no abrimos un Concurso Internacional para buscar un Ministro de Hacienda que no llegue tarde con las ayudas a su pueblo y no renuncie en medio de la crisis para ser candidato?", expresaron desde la organización.

Además, otras figuras de la oposición se refirieron a la propuesta de Briones, una de ellas fue la senadora de la Democracia Cristiana (DC), Ximena Rincón, quien manifestó que los dichos del candidato son "inaceptables".

“Los profesores han sido un valor inagotable durante esta pandemia. Con un Ministerio, con un Gobierno casi en contra, han logrado sacar adelante a miles de alumnos. Son ejemplo a destacar en el extranjero”, afirmó la parlamentaria.

Por su parte, el diputado y precandidato presidencial de Convergencia Social, Gabriel Boric, dijo que “en Chile tenemos grandes profesores y profesoras que con mucho esfuerzo y en condiciones muy difíciles hacen una tremenda labor".