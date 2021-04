En medio de la audiencia de formalización de un joven, que tras ser víctima de un asalto atropelló a sus asaltantes, se exhibió el video que muestra la violencia de la colisión que terminó con la vida de ambos antisociales en Rosario, Argentina.

Es el caso de Diego Claudiano, quien fue imputado por homicidio, tras revisar un registro que dura 13 segundo y que da cuenta de cómo terminó la frenética persecución a los malhechores.

El atropello se produce sobre la vereda

En el video se ve cómo la camioneta en medio de la percusión sube a la vereda y da alcance a los antisociales que iban a bordo de una moto Honda CG Titán de 150 cc, los colisionó por detrás y terminó impactando contra un árbol.

Producto del fuerte choque, el cuerpo de Diego Quiroga (25) quedó debajo del vehículo y murió en el acto, mientras que su acompañante, Lucas Escudero (29), estaba consciente y se quedó sentado en la vereda, siendo trasladado a un centro asistencial, donde también terminó falleciendo.

Tras el suceso, Diego Claudiano pidió a una vecina que llamara a una ambulancia y relató que había sido víctima de un asalto, mientras que repetía una y otra vez: "'Qué hice, qué hice'", recordó la testigo en su declaración judicial.

EXCLUSIVO🚨Las imágenes del momento en el que Diego atropelló a los delincuentes luego de que le robaran en Fisherton. El conductor seguirá preso preventivamente por 60 días.

Conductor quedó en prisión preventiva

El violento hecho se suscitó cuando uno de los delincuentes apuntó y amenazó a Diego Claudiano para que le entregará una mochila en la que había 2.000 dólares. Además le quitaron su billetera, lo que derivó en la persecución y el choque.

Ante la situación, el juez Román Lanzón ordenó la prisión preventiva por 60 días para el conductor de 25 años, mientras que en las afueras del Centro de Justicia se realizaba una masiva manifestación de vecinos clamando su libertad.

📹 Video: así se manifestaron vecinos de Fisherton para pedir la liberación del joven que atropelló y mató a dos motochorros

“¡Libertad para Diego y juicio por jurado! Basta de criminalizar víctimas que se defienden", aseveran los defensores del joven imputado.

Madre clama por libertad de su hijo

La situación conmocionó a Rosario y a la madre del joven arrestado, Miriam, quien alzó la voz en entrevista con Radio 2, donde exigió la liberación de su hijo y un cambio en el veredicto.

“Mi hijo siempre estuvo estudiando, esforzándose, siempre haciendo las cosas bien. No se merece estar preso. Es un chico joven que tiene una vida por delante, y estos chicos lamentablemente que se murieron, en algún momento les iba a pasar porque no hicieron las cosas bien, no tenían por qué salir a robar”, afirmó la progenitora.

Sobre el acto de su hijo que terminó con la vida de los dos asaltantes, Miriam sentenció que "él estaba en shock, creo que no midió las consecuencias. En ningún momento quiso lastimar a nadie, estoy segura como mamá".