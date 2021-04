¿Qué pasó?

La Comisión Política de Renovación Nacional (RN) se cuadró a favor del proyecto que busca permitir un tercer retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones, para ayudar a las familias que han visto afectados sus ingresos durante la pandemia de coronavirus.

A través de un comunicado, solicitaron al Presidente Sebastián Piñera apoyar la tramitación de la iniciativa y no recurrir al Tribunal Constitucional (TC), como lo han anunciado.

¿Qué dijo RN?

"Como Partido de Gobierno, leales a la gestión del Presidente Piñera, queremos solicitarle a nuestro Gobierno que considere liderar el proceso de retiro del tercer 10% de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)", señaló el partido.

"Estamos convencidos que la ayuda del Gobierno es buena, que significa un esfuerzo muy importante y que valoramos decididamente. Pero creemos que, asimismo, los recursos fiscales son limitados", agregó.

"Miles de personas no tienen otra alternativa"

En ese sentido, indican que: "Estimamos que el retiro es necesario porque miles de personas, dueños de Pymes, trabajadores independientes y personas de clase media, no tienen otra alternativa para poder hacer frente a la pandemia generada por el Covid-19, sea porque no recibirán apoyo estatal, sea porque no lo recibirán en forma suficiente".

"Sabemos que más de dos millones de chilenos salieron de la clase media según las cifras del Banco Mundial, y que el 75% de clase media no ha recibido ayudas", añadió.

Petición a no recurrir al TC

RN aseguró que: "Los chilenos no pueden esperar más. En Renovación Nacional sabemos eso. Y sabemos que uno de los aspectos que más valoramos cuando proclamamos al en ese entonces candidato Sebastián Piñera era que consideraba que la solidaridad sería un pilar de su Gobierno. Sabemos que así será en esta oportunidad que inmensos sectores del país así lo requieren y lo necesitan".

"Por lo mismo, no solo le pedimos a nuestro Gobierno no recurrir al Tribunal Constitucional para evitar que se produzca este nuevo retiro de los fondos de las AFP, sino también le pedimos al Presidente Piñera liderar el proyecto que así lo establezca y mejorarlo", agregó.

Gobierno dijo que irá al TC en los próximos días

Anteriormente, en una entrevista con Meganoticias Plus Alerta, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, sostuvo que: "Lo hemos conversado con nuestros parlamentarios, vamos a recurrir al Tribunal constitucional a la brevedad posible, se están afinando las herramientas jurídicas que vamos a presentar".

"Nosotros vamos a recurrir al Tribunal Constitucional en los próximos días y lo van a saber con antelación", aseguró.

