¿Qué pasó?

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, se refirió a los planes del Gobierno para frenar el proyecto que busca materializar el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones

Los proyectos fueron aprobados en general en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados y debería comenzar su discusión en particular la próxima semana.

Frente a esto, parlamentarios del oficialismo están pidiendo que el Gobierno recurra al Tribunal Constitucional (TC) lo antes posible para impedir el retiro.

“Lo hemos conversado con nuestros parlamentarios, vamos a recurrir al Tribunal constitucional a la brevedad posible, se están afinando las herramientas jurídicas que vamos a presentar”, aseguró el ministro Ossa a Meganoticias Plus Alerta.

“Nosotros vamos a recurrir al tribunal constitucional en los próximos días y lo van a saber con antelación”, reiteró.

“Hemos sido destacados internacionalmente”

Sobre la discusión en particular que comenzará respecto del tercer retiro, el ministro de Segpres enfatizó que “fuimos muy claros en que quien quiera votar a favor de un retiro de 10% explique cuáles son las razones, pero no nos parece justo que la razón sea decir que el Gobierno no ha ido en ayuda de las familias. Eso no es cierto, eso no es correcto”.

Ossa enfatizó que “hemos sido destacados internacionalmente por la cantidad de recursos que se han dispuesto para esos propósitos. Nos parece que -el tercer retiro- es una mala política pública, es mala para los chilenos y particularmente para poder aumentar las pensiones, yo creo que el énfasis en esta materia debiera estar ahí, además existen millones de chilenos que no tienen nada nada para retirar, ya sea porque nunca tuvieron fondos de pensiones o porque fruto de los dos retiros ya los retiraron”.

El ministro enfatizó que para el Gobierno “la que nos parece la mejor política pública es la reforma de las pensiones”.



Pese a la crisis sanitaria y económica que viven las familias chilenas, Ossa reiteró que “no es justo justificar un retiro de 10%, por más de buena fe que estén quienes promueven esa política pública, compararlo con que el Gobierno no ha hecho lo suficiente por las familias”.

“Los paquetes fiscales han sido gigantescos”

Sobre las ayudas estatales, el secretario de estado dijo “insisto, los paquetes fiscales, y más que fiscales de todos los chilenos, han sido gigantescos, es más, el último es considerablemente mayor al de todo el año pasado”.

El ministro recordó que el año pasado se les cuestionó por qué no “tiraron toda la carne a la parrilla” con el primer paquete de medidas. Ante esto “nosotros dijimos ‘no sabemos cuánto va a durar la pandemia’. Aquí estamos, un año después, teniendo que nuevamente acudir en ayuda de las familias”.

Para finalizar, Ossa precisó que “no existe nada más fácil ni tentador para un Gobierno que gastarse más de lo que debe y de lo que tiene en su último año de Gobierno. Si no lo hacemos es porque no somos populistas y es porque somos responsables”.

